 Имеем 150 обесточенных населенных пунктов, все бригады облэнерго работают. В ближайшее время ситуация будет восстановлена, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
Премьер-министр также отметил, что в настоящее время ситуация, сложившаяся в Днепре, Харькове, Запорожской области и других областях является контролируемой.
"В Днепре, Харькове, Запорожской области, в других областях, я поговорил только с рядом председателей ОГА и мэрами, ситуация является контролируемой, хотя понимаем что и является понижение температур и чрезмерные осадки, которые приносят хлопоты. Даже в Днепре было принято решение о прекращении обучения в общеобразовательных школах. Власти организовали работу на местах, важно, чтобы предоставили надлежащие условия пребывания в учреждениях образования, здравоохранения. Насколько меня проинформировали руководители с мест, ситуация контролируемая, все службы работают", - сказал Гройсман.
"Я просил бы соответствующих министров связаться и выяснить по своим подразделениям, какая сейчас ситуация и оказать помощь. Сейчас помощь не нужна, имеем 150 обесточенных населенных пунктов и все бригады облэнерго работают. Думаю, в ближайшее время ситуация будет восстановлена", - отметил премьер.
Ранее сообщалось, что через неблагоприятную погодную ситуацию в Украине обесточены 152 населенных пункта в шести областях.
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