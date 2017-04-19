 Гройсман распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами: "Нужно проводить евроинтеграцию путем изменения философии предоставления услуг"

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Мы должны отойти от такого явления, как очереди к паспортистам. Это очень важно. Нужно проводить европейскую интеграцию не только через ассоциацию, но и через изменение философии предоставления услуг. Нужно скорее двигаться в этом направлении", - сказал он.
По словам председателя Государственной миграционной службы Максим Соколюк, который выступал в Доме правительства с докладом, по состоянию на утро 19 апреля биометрические паспорта, необходимые для безвизовых поездок в Европу, получили 3 240 705 человек. До конца года планируется выдать еще 2 миллиона таких паспортов.
"Каждый день по меньшей мере 10 тысяч граждан Украины, а в отдельные дни - 12 тысяч, оформляют и получают документы. Это связано с сезонным спросом перед майскими праздниками, летними отпусками. Есть в некоторых отделениях очереди", - заявил он.
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