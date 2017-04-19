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 Политика Украины
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Все про:загранпаспорт (119) Кабмин (10163) Гройсман (2824) биометрические паспорта (137) безвизовый режим (1122) Госмиграция (109) Соколюк (7)

 Гройсман распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами: "Нужно проводить евроинтеграцию путем изменения философии предоставления услуг"

Государственная миграционная служба ожидает, что в 2017 году будет оформлено еще 2 млн биометрических заграничных паспортов.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы должны отойти от такого явления, как очереди к паспортистам. Это очень важно. Нужно проводить европейскую интеграцию не только через ассоциацию, но и через изменение философии предоставления услуг. Нужно скорее двигаться в этом направлении", - сказал он.

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По словам председателя Государственной миграционной службы Максим Соколюк, который выступал в Доме правительства с докладом, по состоянию на утро 19 апреля биометрические паспорта, необходимые для безвизовых поездок в Европу, получили 3 240 705 человек. До конца года планируется выдать еще 2 миллиона таких паспортов.

"Каждый день по меньшей мере 10 тысяч граждан Украины, а в отдельные дни - 12 тысяч, оформляют и получают документы. Это связано с сезонным спросом перед майскими праздниками, летними отпусками. Есть в некоторых отделениях очереди", - заявил он.

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1 аптека на город и то не во всех городах есть..ПДЦ,как "работает"!
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Ох тыж царь батюшка чтоб мы без тебя делали!!!
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Грося, а ты сравни список желающих получить этот паспорт, с списком "малоимущих" получивших субсидию на газ... Или тебе покуй куда спустили миллиарды гривен?
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руками разведёт очереди? когда бесплатные лекарства будут, звездабол, а платные подешевеют?
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так уже все есть и все подешевело...в "феофании".
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Ага..ликвидировать очереди из ДШК...все ломятся отсюда..молдаване тоже на три месяца через три гоняют в чехию на склады грузчиками.. 20 тыс гривен тем годом в месяц получалось..если грыжа не вылезет
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ну все - тепер заживемо - долар по 5 і бензин по 2,50
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Как это по са-вецки... Сначала обосраться,а потом с умным видом искать иные такие же тупые пути ))
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Ну що поробиш коли урядом України керує звичайний базарний "рішала"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман распорядился ликвидировать очереди за загранпаспортами: "Нужно проводить евроинтеграцию путем изменения философии предоставления услуг"
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