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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5485) провокация (1144) СБУ (13993)

 СБУ готова к возможным провокациям на майские праздники в Одессе

Служба безопасности Украины готова к возможным провокациям на майские праздники в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом на брифинге сообщил руководитель департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

"Мы сделаем все, чтобы майские праздники прошли спокойно", - сказал он.

По его словам, СБУ проверяет информацию о вероятных провокациях во время майских праздников в Одессе.

В частности, СБУ намерена опросить депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, который заявил о подготовке провокаций в Одессе в этот период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не располагает информацией о подготовке провокаций во время Евровидения в Киеве, - Ткачук
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Они ведь только учатся, а провокации вещь серьезная.
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почему мало?чо разве произошло чего то экстраординарное?
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Коктейль Молотова - лучшее средство против колорадских жуков!
СБУ готова к возможным провокациям на майские праздники в Одессе - Цензор.НЕТ 4557
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Интересно. Интересно. Это носок в бутылке на которую садят русню?
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в коктейле молотова по рецепту содержится масло
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посадите десяток одесских политиков во главе с Киваловым, и провокаций не будет.
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А вы не пробовали между праздниками одесских кацапоидов зачистить? Пускай на зоне, или на исторической родине, провокации организовывают...
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нет ничего невозможного, и Куликово поле это показало.
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Что значит убили? Они сами себя сожгли! И 300 тыс., враз поумнело, на какое то время...
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Не уберегли, вовремя не остановили от "ужасного" самоубийства! Так бывает если положить вату на канистры с бензином и дать ей спички.
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Нужно второго мая снести екатерину, чтобы усилить боль руссни и вызвать инсульты у старой ваты.
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а как там кацапские одеские) акитвисты ?! гуляют на свободе или греют цугундер?
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Это говорит о чём?Что кацапов нужно регулярно,раз в три года звездячить.Ожили,млять.
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это говорит о том что могут опять шашлычную в доме профсоюзов сделать. я думал кацапы поняли что с одесситами шутки плохо заканчиваются...
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Не говори ерунду
PS Что нам мешает переплюнуть эту пропаганду? только то, что как и в Советском Союзе мы занимаемся усилением чиновничье-репрессивного аппарата, а те же румыны - занялись экономикой прежде всего.
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не знаю, как там пропаганда, но "СМЕРШ"у объяснительные одесситы писали знатные. Типа, почему и для чего сотрудничали с оккупантами. Кто держал кафе и рестораны - "чтобы просроченными продуктами питания подрывать боеспособность врага", обувные мастерские - "выводить из строя обувь оккупантов некачественным ремонтом", бордели - "распространять венерические болезни", ну и т.п.
Интересный факт. Бабушка Яши Гордиенко (известный, типа, юный подпольщик), продавала через внука румынам наркоту, еще та диллерша была
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Правильно СМЕРШ делал - работа у него такая была, выявлять пособников оккупантов.
Нашему СБУ у него еще учится и учится и при работе на Донбассе.
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- Извини, работа такая, - сказал палач, занося топор над головой...
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Какая-то блядь совковая тупорылая сейчас на смене у Цензора модером

PS Повторю ссылку интересной статьи
http://newrezume.org/news/2017-02-27-19677?utm_source=email
Если сотрут - то да ебись ты конем, шоколадно-"демократический" Цензор со своей комсорговской цензурой
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Это - история, совок
А вот то чем ты занимаешься сейчас
СБУ готова к возможным провокациям на майские праздники в Одессе - Цензор.НЕТ 8446
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Ва Ва 7c567806 из твоей головы никак не выветрится совковая пропагана!
Хорошо, давай повернем в другую сторону. После деоккупации дыныры и лыныры, СБУ надо будет процентов на 70 зачистить (физически зачистить) местных жителей, согласен?
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Идиоты, вводите жесткий визовый режим с коцапнутыми уродами
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ці злочинці у погонах готові лише захищати цю владу! хто з сАбаківських мусорів поніс покарання за сприяння сепарам у розстрілах патріотів 3 роки потому? Фучіджи втік, а хто з його заступників сів за ті злочини? всі відео є, все видно хто що робив! ви, собаки, гадаєте ми все забули?
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Первоочередная мера - под предлогом восстановительных работ обнести территорию Дома профсоюзов и Куликова поля строительным забором, да так, чтобы не осталось места для сборища ватников. Пусть поодиночке подходят и дрочат на этот забор.
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Так и было сделано в прошлом году, но это никому не помешало собраться.
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забор там стоит уже три года. Как пантеон. Лампадки, фотки, цветочки... То, что шабаш состоится на 2 мая - факт! Опять сопли польются про притеснение рускагаварящих, про фашистов, про русскую Одессу. Ага, русская, Ланжерон, Маразли, Ришелье и т.д. - исключительно русские фамилии "отцов" города, и исключительно русские названия улиц ))))
Хамы и невежды, претендующие на "право собственности", совершенно не знают истории города и края. Сколько раз задавал простые вопросы (откуда пошли названия Шкодовой горы, поселка Усатово, Нерубайского и т.д) переходили на одну единственную тему - российская империя, Екатерина. Вся аргументация... Дебилы, они даже считают, что Потемкинская лестница названа в честь графа Потемкина )))))
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А еще можно местным криминальным кавказцам разрешить неподалеку поставить мангалы и торговать шашлыками, под охраной их же бандюганов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ готова к возможным провокациям на майские праздники в Одессе
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