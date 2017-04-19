 СБУ готова к возможным провокациям на майские праздники в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом на брифинге сообщил руководитель департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.
"Мы сделаем все, чтобы майские праздники прошли спокойно", - сказал он.
По его словам, СБУ проверяет информацию о вероятных провокациях во время майских праздников в Одессе.
В частности, СБУ намерена опросить депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, который заявил о подготовке провокаций в Одессе в этот период.
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PS Что нам мешает переплюнуть эту пропаганду? только то, что как и в Советском Союзе мы занимаемся усилением чиновничье-репрессивного аппарата, а те же румыны - занялись экономикой прежде всего.
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Интересный факт. Бабушка Яши Гордиенко (известный, типа, юный подпольщик), продавала через внука румынам наркоту, еще та диллерша была
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Нашему СБУ у него еще учится и учится и при работе на Донбассе.
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PS Повторю ссылку интересной статьи
http://newrezume.org/news/2017-02-27-19677?utm_source=email
Если сотрут - то да ебись ты конем, шоколадно-"демократический" Цензор со своей комсорговской цензурой
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А вот то чем ты занимаешься сейчас
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Хорошо, давай повернем в другую сторону. После деоккупации дыныры и лыныры, СБУ надо будет процентов на 70 зачистить (физически зачистить) местных жителей, согласен?
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можем повторить
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Хамы и невежды, претендующие на "право собственности", совершенно не знают истории города и края. Сколько раз задавал простые вопросы (откуда пошли названия Шкодовой горы, поселка Усатово, Нерубайского и т.д) переходили на одну единственную тему - российская империя, Екатерина. Вся аргументация... Дебилы, они даже считают, что Потемкинская лестница названа в честь графа Потемкина )))))
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