 СБУ не располагает информацией о подготовке провокаций во время Евровидения в Киеве, - Ткачук

Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"СБУ взаимодействует со всеми правоохранительными органами, мы сделаем все необходимое, чтобы Евровидение прошло спокойно и чтобы участники и зрители могли в полной мере насладиться этим действом. Точной информации о подготовке конкретных провокаций, насколько мне известно, у нас нет. Но мы будем мгновенно реагировать на любую такую информацию, как оперативными, так и административными мерами", - сказал он.
Напомним, накануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ.
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а чим вона взагалі володіє? грішми?
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