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 Крушение сухогруза в Черном море: в МИД подтвердили наличие 9 украинцев среди членов экипажа

В МИД Украины сообщили, что среди членов экипажа потерпевшего крушение судна "Герои Арсенала" находилось 9 граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крушение сухогруза в Черном море: судно раскололось во время шторма, спасены трое членов экипажа, - Следком РФ

Отмечается, что спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По информации МЧС РФ на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.

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Чей корабль? Если наш, то жалко. Людей жалко в любом случае (даже если из РФ). Надеюсь, что всех вытащат.
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Можно узнать в каких городах живут погибшие Украинцы и имеют ли они второй паспорт? А то не совсем понятно, скорбить или...
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Конечно имели второй паспорт - паспорт моряка.
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а я предлагал сочувствовать? Я предлагал освободить разум от данной новости.
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А где ты врагов увидел, залЁтный? На таких заплавах обитают или те кому год до пенсии или молодняк зеленый, без плавценза и связей в круинговых компаниях, которые обещая горы золотые, но потом, туда этих карасей завербовывают.
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Почему корабль кацапский?
Бывший украинский , куплен Турцией , под панамским флагом.
Какие предатели?
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Я прочитал о первом спасенном, 1981-го года мужике. Сообщал Крымский спасцентр что у него сильное переохлаждение. Всего вытащили пятерых. Представьте- ночь. Около 4-х утра. На вахте- старпом, матрос, 2-й механик, моторист. Вот они только имели шанс надеть гидротермокостюмы. Плоты? Ну, да, тока на той волне в них влезть- проблема.
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До гидрокостюма еще добежать надо, не думаю, что он всегда под рукой. Возможно больше шансов у людей находившихся в отсеках (у них чуть больше времени на всякие переодевания, но появляется проблема вылезти наружу).
Еще неплохие шансы без гидрокостюмов у машинистов, при условии, что успеет хорошо вымазаться солидолом или другой густой смазкой
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Это горе, чтоб заработать на семью иной раз ребята вынуждены идти на утлые корыта, мало того ,что это постоянный ремонт, чтобы это сооружение могло плыть- круглосуточный тяжелый труд, еще и такое горе...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрушение сухогруза в Черном море: в МИД подтвердили наличие 9 украинцев среди членов экипажа
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