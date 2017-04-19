 Крушение сухогруза в Черном море: в МИД подтвердили наличие 9 украинцев среди членов экипажа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.
"Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спасательные работы продолжаются.
Как сообщалось, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По информации МЧС РФ на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.
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деньги не пахнут
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Бывший украинский , куплен Турцией , под панамским флагом.
Какие предатели?
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Еще неплохие шансы без гидрокостюмов у машинистов, при условии, что успеет хорошо вымазаться солидолом или другой густой смазкой
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