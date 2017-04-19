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 Политика Украины
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 В ряде городов ОРДЛО начали продавать бензин по талонам, - ГУР

В ряде городов на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей из-за дефицита бензин начали продавать по талонам и в ограниченном количестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.

"В настоящее время в городах временно оккупированных территорий Донецкой (Донецк) и Луганской (Луганск, Алчевск, Сорокино, Должанский) областей отмечается рост дефицита горюче-смазочных материалов. В частности, бензин марки "А-95" отпускается исключительно по талонам, а в отдельных случаях не более 10 литров на транспортное средство. Местное население пытается решить указанную проблему через личные знакомства с представителями "силовых структур", закупая топливо из их запасов", - сказано в сообщении.

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ещё бы боеприпасы на передовую выдавали по карточкам!...
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Что значит бензин? А где обещанная гравицапа?
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с возращением в ссср ( последних годов )... МЕЧТЫ СБЫВАЮТЬСЯ!!!
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Пусть на уголь переходят. Газогенератороную установку в багажник.

Уголь ахметка продаст по цене роттердам+
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ряде городов ОРДЛО начали продавать бензин по талонам, - ГУР
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