 В ряде городов ОРДЛО начали продавать бензин по талонам, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.
"В настоящее время в городах временно оккупированных территорий Донецкой (Донецк) и Луганской (Луганск, Алчевск, Сорокино, Должанский) областей отмечается рост дефицита горюче-смазочных материалов. В частности, бензин марки "А-95" отпускается исключительно по талонам, а в отдельных случаях не более 10 литров на транспортное средство. Местное население пытается решить указанную проблему через личные знакомства с представителями "силовых структур", закупая топливо из их запасов", - сказано в сообщении.
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