 Военная прокуратура расследует факты поставок непригодных парашютов для воинской части на Херсонщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
"Установлено, что в начале декабря 2014 года воинской частью принято на учет десантно-транспортный вертолет, в комплектации которого поставлено шесть парашютов 2011 года изготовления. Однако во время предварительной проверки специалистами парашютно-десантной службы выявлены факты подделки отдельных частей парашютов, в частности маркировки и изменение отдельных цифровых индексов. Кроме того, на указанных индивидуальных средствах установлены специальные замки ОСК образцов конца 1970-х - начала 1980-х годов, что свидетельствует об их замене.
Таким образом, вышеуказанные средства индивидуальной спасения, непригодны, и, более того, опасные для использования, стоили государству свыше 223 тыс. грн", - говорится в сообщении
По данным фактам военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
1407 12
За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет(17)
Доступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК(107)
Фигуранты "янтарного дела" добровольно вернули около двух миллионов гривен, полученных незаконным путем, - военная прокуратура(9)
В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог. ФОТОрепортаж(20)
Диверсія у Харківській області: вибухнув склад боєприпасів. ВІДЕО(0)
Командиры террористов в Донецкой области подделывают документы, чтобы скрыть хищения оружия и боеприпасов, - разведка(29)
Запорожские чиновники присвоили 12 млн грн, выделенных переселенцам, - СБУ(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить