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Все про:армия (7663) Херсонщина (643) хищение (280) Военная прокуратура (498)

 Военная прокуратура расследует факты поставок непригодных парашютов для воинской части на Херсонщине

Военной прокуратурой расследуются факты поставок устаревших парашютов в одну из воинских частей в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что в начале декабря 2014 года воинской частью принято на учет десантно-транспортный вертолет, в комплектации которого поставлено шесть парашютов 2011 года изготовления. Однако во время предварительной проверки специалистами парашютно-десантной службы выявлены факты подделки отдельных частей парашютов, в частности маркировки и изменение отдельных цифровых индексов. Кроме того, на указанных индивидуальных средствах установлены специальные замки ОСК образцов конца 1970-х - начала 1980-х годов, что свидетельствует об их замене.
Таким образом, вышеуказанные средства индивидуальной спасения, непригодны, и, более того, опасные для использования, стоили государству свыше 223 тыс. грн", - говорится в сообщении

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трое военнослужащих задержаны в Тернополе за торговлю краденым топливом, - СБУ. ФОТОрепортаж

По данным фактам военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Смотрите: При попытке продать военное имущество на Одесчине задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Баригам чхати на Україну і на безпеку її захисників.
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Запишите барыг в парашютный кружок и пускай принудительно прыгают с этими парашютами.
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С подозреваемыми обязательно провести следственный эксперемент!!!
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Прижмите чернорот фаберже и она вам все расскажет....о пашинском
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А че там расследовать?! Посадить всех, кто подписывал документы (договора, акты приемки и т.п.) в самолет, выдать им эти парашуты, подняться на пару тысяч......
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Не гуманно по отношению к керосину. Проще закопать
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Это не барыжничество, а покушение на жизнь военнослужащего исполняющего свои объязаности. Это, диверсия.
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Когда то ехала уже после 2014 года с однима военным он где то под Херсоном служит СЕПАР еще тот (( Такой изнутри будет все делать чтобы дискредитировать армию. На вопрос а чего не демобилизуетесь сказа что нельзя (на тот момент не разрешали прекращать воинскую службу никому) Только какая с него польза армии? Один вред типа того кто подготовил эти "орудия смерти" для наших военных ((
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*...поставлено шесть парашютов 2011 года.Источник: http://censor.net.ua/n436861...*-хорошо, что только 6 парашутов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура расследует факты поставок непригодных парашютов для воинской части на Херсонщине
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