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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1925) лекарства (693) аптека (76)

 В программе по реимбурсации лекарств приняли участие 59 столичных аптек, - КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует участие 59 аптек города в программе по возмещению лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа (инсулиннезависимый диабет) и бронхиальной астмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель председателя ведомства Николай Поворозник.

"В данный момент в программе приняли участие 59 аптек", - сообщил он.

Поворозник отметил, что большинство аптек находятся в коммунальной собственности, однако некоторые частные аптеки также присоединились к программе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Из восьми рецептов только два лекарства отпустили, а остальных нет", - пациенты жалуются на сбои в работе правительственной программы "Доступні ліки". ВИДЕО

Как сообщалось, 1 апреля программа реимбурсации лекарств вступила в силу.



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А так разговаривать чтобы бабушки и дедушки понимали - сложно?
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Нашу реимбурсацию в отличии, от скажем той же турецкой или румынской, можно назвать - картельным сговором отечественных фармпроизводителей. На инсулин, реимбурсация действует с января 2015 года, но это на бумаге. На практике это выглядит, следующим образом - пациент приходит в аптеку с целью купить препарат, которое долгое время принимает, и готов доплатить за брендированный препарат, который стоит выше «порога» реимбурсации. Но пациенту в ответ предлагают альтернативу: взять препарат, который входит в ценовой диапазон реимбурсации («дешевый»), или полностью оплачивать брендированныйпреарат, поскольку механизм компенсации не отработан (аргументы: «так работает система», «отсутствует финансированиетаких препаратов» и т.д.).
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В аптеках по программе лекарств --нет. Нет и на базе " Фармацея" тожн , как заявили в аптеках. Зато у частников они есть.
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Сьогодні в Україні ціни на ліки- геноцид ! Ціни на ліки у Польщі в рази дешевші за аналогічні в Україні. Це геноцид проти українців на вищому державному рівні, свідомий грабунок під час війни і економічної кризи. парашенка і гнойцман на чолі цієї злочинної шоколадної пирамиди, яка за своєю сутністю ані трохи не відрізняється від системи Януковоча
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ программе по реимбурсации лекарств приняли участие 59 столичных аптек, - КГГА
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