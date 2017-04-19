 В программе по реимбурсации лекарств приняли участие 59 столичных аптек, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель председателя ведомства Николай Поворозник.
"В данный момент в программе приняли участие 59 аптек", - сообщил он.
Поворозник отметил, что большинство аптек находятся в коммунальной собственности, однако некоторые частные аптеки также присоединились к программе.
Как сообщалось, 1 апреля программа реимбурсации лекарств вступила в силу.
254 4
"Из восьми рецептов только два лекарства отпустили, а остальных нет", - пациенты жалуются на сбои в работе правительственной программы "Доступні ліки". ВИДЕО(58)
"В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации(12)
В программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек, - Розенко(37)
Бесплатные лекарства можно получить в большинстве областей, кроме Николаевской и Одесской, - Супрун(44)
Рабинович обвинил Парубия в саботаже законопроекта о бесплатных лекарствах для пенсионеров(0)
Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства"(51)
Мариупольские аптекари продавали наркосодержащие препараты всем желающим. ФОТОрепортаж(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить