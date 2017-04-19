 Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины с целью разжигания межэтнической вражды, - СБУ

Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"К сожалению, наша служба получает и другую информацию о том, что это может быть не последняя акция, которую российская сторона пытается организовать на территории нашего государства с одной и той же целью - создания негативного имиджа Украины и разжигание межэтнической межрасовой вражды. Будто бы в Украине существует конфликт между различными общинами, что не соответствует действительности. По нашим данным, такие акции протеста сейчас планируются и на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Наша служба будет делать все для того, чтобы такие провокации вовремя предотвратить", - сказал он.
По его словам, провокации планируются в течение следующих нескольких недель.
"Есть информация о том, что отдельные из них запланированы на первую половину мая", - сказал он.
4411 36
СБУ не располагает информацией о подготовке провокаций во время Евровидения в Киеве, - Ткачук(4)
СБУ обнародовала план провокации с перекрытием дороги на Львовщине: "Не ныть! Не сцать! Не вестись на понты мусоров! Стоять до вечера и не расходиться". ВИДЕО+ФОТОрепортаж(154)
Обстрел генконсульства Польши в Луцке и перекрытие трассы около Львова является частью спецоперации спецслужб России, - СБУ(98)
Документы на запрет Самойловой въезда в Украину сроком на 3 года подготовлены, - СБУ(155)
Военная контрразведка и СБУ вскрыли в Одессе агентурную сеть спецслужб РФ, задержаны 9 человек: "Нужны точные данные по хохлам у границы". ВИДЕО(203)
К годовщине Майдана с территории РФ в Киеве с 18 по 22 февраля организуются 3 мероприятия с насильственным сценарием, - СБУ(216)
Есть те, кто любит Украину и те, которые готовы променять на кусок колбасы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Сукин ты сын, коммунистический агитатор, ты зачем подрываешь мать-Украину? Будем тебя убивать.
- Вовсе нет, - ответил Тамм. - Я профессор Одесского университета и приехал сюда добыть хоть немного еды.
- Брехня! - воскликнул атаман. - Какой ты профессор?
- Я преподаю математику.
- Математику? - переспросил атаман. - Тогда найди мне оценку приближения ряда Маклорена первыми n членами. Решишь - выйдешь на свободу, нет - расстреляю.
Тамм не мог поверить своим ушам: задача относилась к довольно узкой области высшей математики. С дрожащими руками и под дулом винтовки он сумел-таки вывести решение и показал его атаману.
- Верно! - произнес атаман. - Теперь я вижу, что ты и в правду профессор. Ну что ж, ступай домой.
(Уолтер Гратцер "Эврики и эйфории")
http://hvylya.org/wp-content/uploads/2013/07/Batko-Mahno.jpg
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
8 мая Евровидение.
Потом дедываивали 9 мая.
Ответить