 Люстрационная проверка членов НАПК Радецкого и Рябошапки продолжается, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос "Українських Новин".
"Проверка относительно членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Р. С. И Рябошапки Р. Г. продолжается", - сказано в нем.
Отмечается, что по состоянию на 18 апреля Государственная фискальная служба не предоставила информацию о результатах проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти".
Согласно закону, ГФС проводит проверку достоверности сведений относительно наличия имущества (имущественных прав) и/или соответствия стоимости имущества, указанного в декларации чиновника, который подлежит люстрационной проверке.
В то же время председатель НАПК Наталья Корчак и еще один член агентства Александр Скопич прошли люстрационную проверку.
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