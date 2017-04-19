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 Политика Украины
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Все про:люстрация (756) проверка (448) НАПК (397) Рябошапка Руслан (7)

 Люстрационная проверка членов НАПК Радецкого и Рябошапки продолжается, - Кабмин

Кабинет Министров констатирует, что люстрационная проверка заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслана Радецкого и члена агентства Руслана Рябошапки до сих пор продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос "Українських Новин".

"Проверка относительно членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Р. С. И Рябошапки Р. Г. продолжается", - сказано в нем.

Отмечается, что по состоянию на 18 апреля Государственная фискальная служба не предоставила информацию о результатах проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти".

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Согласно закону, ГФС проводит проверку достоверности сведений относительно наличия имущества (имущественных прав) и/или соответствия стоимости имущества, указанного в декларации чиновника, который подлежит люстрационной проверке.

В то же время председатель НАПК Наталья Корчак и еще один член агентства Александр Скопич прошли люстрационную проверку.

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Радецкого ещё в клинике на алкоголизм проверить. И кстати, права на вождение авто у него отобрали,лишили на год,штраф заплатил?
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Санта Бар... Серия 2675. Продолжение следует.

Люстрационная проверка членов НАПК Радецкого и Рябошапки продолжается, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1350
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюстрационная проверка членов НАПК Радецкого и Рябошапки продолжается, - Кабмин
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