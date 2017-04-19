 Боевики продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов сил АТО, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"18 апреля с.г. противником было применено запрещенное минскими договоренностями вооружение, в т.ч. минометы, с позиций в непосредственной близости от домов частного сектора н.п. Ясиноватая. Российское командование проигнорировало жалобы на действия подчиненных и настаивало на обращении населения к "местных органов власти" с обвинением в обстрелах сил АТО", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская сторона СЦКК констатирует, что боевики, пренебрегая минскими договоренностями, продолжают обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии разграничения.
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