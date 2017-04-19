EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Киевские новости
  611  12
Все про:КГГА (1925) строительство (1697) театр (148)

 Здание Театра на Подоле пройдет две экспертизы, - КГГА

Рабочая группа КГГА продолжает работать над решением дальнейшей судьбы здания Театра на Подоле. На очередном заседании члены рабочей группы определились, по каким именно направлениям необходима первоочередная экспертиза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил руководитель аппарата горадминистрации Владимир Бондаренко.

"Мы остановились на двух экспертизах - это градостроительный анализ, то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее. Пока сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но хочу отметить, что две организации согласились провести их бесплатно - это Национальный союз архитекторов Украины и "Институт Генерального плана города Киева", - сказал Бондаренко.

На заседании также обсудили предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здание Театра на Подоле не будет введено в эксплуатацию, пока не получит одобрение киевлян, - КГГА

Как отметил руководитель аппарата КГГА, цель данной рабочей группы - найти взвешенное и ответственное решение проблемы со зданием театра и выработать процедуру предотвращения подобных конфликтов в будущем.

"Ситуация со зданием театра - результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с обществом и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общества", - подчеркнул Бондаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевсовет переименовал два столичных театра
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Ситуация со зданием театра - результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с обществом и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общества", - хуже того, этот "театр" - плевок в лицо всем киевлянам, ведь изуродован исторический облик одной из старинных и известных улиц Киева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здание Театра на Подоле пройдет две экспертизы, - КГГА - Цензор.НЕТ 5082 И это чудище появилось среди старинных зданий Андреевского спуска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приходит Винни-Пух к Пятачку и видит на стене висит схема разделки туши.
-Пятачок! Что это?
-Мой портрет.
-Че-то странный этот портрет.
-Это художник, он так видит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё бы хрущёвки сюда на спуск перенесли.Если честно я бы Андреевский спуск весь разобрал бы и построил бы на спуске что то современное,
 показать весь комментарий
Ответить
 
из этого здания получится хороший крематорий для гройсмана и порошенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиоты тупоголовые, раньше надо было думать остатками мозгов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Второй этаж этого колумбария нужно снести!!! За этого урода должен ответить мудило, которое разрешило строить!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗдание Театра на Подоле пройдет две экспертизы, - КГГА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти