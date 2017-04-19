 Здание Театра на Подоле пройдет две экспертизы, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил руководитель аппарата горадминистрации Владимир Бондаренко.
"Мы остановились на двух экспертизах - это градостроительный анализ, то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее. Пока сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но хочу отметить, что две организации согласились провести их бесплатно - это Национальный союз архитекторов Украины и "Институт Генерального плана города Киева", - сказал Бондаренко.
На заседании также обсудили предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте.
Как отметил руководитель аппарата КГГА, цель данной рабочей группы - найти взвешенное и ответственное решение проблемы со зданием театра и выработать процедуру предотвращения подобных конфликтов в будущем.
"Ситуация со зданием театра - результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с обществом и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общества", - подчеркнул Бондаренко.
611 12
Парламент отменил обязательную экспертизу для строительства(107)
Власти Крыма хотят изъять 171 земельный участок у граждан для строительства трассы(45)
МВД будет инициировать аннулирование лицензии полтавской охранной фирме, которая принимала участие в конфликте 5 апреля(18)
Новый закон дает местным властям все инструменты для борьбы с незаконным строительством, - Кудрявцев(13)
Появились фото скандального Театра на Подоле(0)
"Уважаемый господин Дональд Трамп, скажите нашему президенту, что нас кидают с зарплатой", - строители, восстанавливающие Хакасию после пожаров, обратились к президенту США. ВИДЕО(138)
Штормом прибило к берегу десятки труб со стройки Керченского моста. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(188)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-Пятачок! Что это?
-Мой портрет.
-Че-то странный этот портрет.
-Это художник, он так видит!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить