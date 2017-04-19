 Суд по делу Гонгадзе снова не состоялся

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится в суде.
"Сегодня заседание по сути мы начать не можем, но нет оснований менять состав, потому что отсутствие не длительное", - сказала судья Марчук.
В свою очередь, прокурор обратился к суду с просьбой назначать заседания с небольшими интервалами. Например, в прошлый раз интервал между назначенными заседаниями составил 1,5 месяца. Следующее заседание назначено на 31 мая.
Как отмечает корреспондент, в зал сегодня доставили обвиняемого Алексея Пукача из Лукьяновского СИЗО, присутствуют его адвокаты, прокуроры, представители потерпевших, а также потерпевший Подольский.
Напомним, в Высшем специализированном суде с конца августа 2016 года проходит рассмотрение кассационной жалобы экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Адвокаты Пукача просят заменить его пожизненный срок на 15 лет тюрьмы. Пукач во время суда поговорил с журналистом "Цензор.НЕТ": "Я расскажу, кто преступники". В ходе заседания Пукач заявил о давлении: в камеру приходили посторонние. А также рассказал, что от него требовали втянуть в дело убийства Гонгадзе Порошенко, Турчинова, Тимошенко, Луценко и десятки других политиков. Вместе с тем, заседания суда постоянно переносятся, так заседание с 12 октября перенесли на 16 ноября, а потом с 16 ноября - на 7 февраля из-за исчезновения одного тома дела.
Напомним, основатель "Украинской Правды", журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. Позже в лесу под Киевом был найден его обезглавленный труп.
21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.
По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух ".
В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин ". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели ".
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.
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Вот когда в Суде будет сидеть Джига, организовавший слежку по приказу Литвина-Кравченко а также Герой Украины Литвин - тогда суд может возобновить свое заседание.
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