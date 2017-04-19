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 Политика Украины, За рубежом
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 Следком РФ возбудил дела против двух офицеров 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Следственный комитет РФ выдвинул очередные обвинения офицерам ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командиру 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16 отдельного мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнику Олегу Громадскому", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ возбудил дело о "похищениях" украинскими силовиками российских "волонтеров", сотрудничавших с боевиками "ДНР"

Украинских офицеров обвиняют в том, что "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины неоднократно организовывали проведение прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм" и т.п.

Читайте: Следком России возбудил очередные уголовные дела против украинских военных
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Я не перестаю удивляться наглости и цинизму этих животных
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там новая хохма захарченко импресионные яблони посадил 300 000 штук для внутреннего пользования даунеччане в акуе типа зачем
Александр Захарченко принял участие в закладке фруктового сада

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Увековечить своё имя/погоняло.
Вернётся власть Украины... ну не оставит же сад который будут назван его именем.
Выкорчёвывать станут - раша взвоет: Хвашисты даже деревья не щадят.)))) Ну т т.п.
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они даже не понимают какие они феерические идиоты.... Путин и его "Голос" Песков и "лошадь" Лавров и "халь голос " Захарова все время кричат орут топаю.т ногами в вопросе -- а причем тут МЫ Россия Путин МИД РФ к Украине и Донбассу а тут же дебилоком точку РУ возбуждают уголовные дела против офицеров ВСУ с таким бы успехом против генералов НАТО или США попробовали бы возбудить...а еще лучше против офицеров Израильской армии чтобы понять не успеть как окажутся в тайных подвалах Моссада...где то в пустыне меду Сирией и Израилем и Палестиной...
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от 10 до 20 лет. если не сдохнут раньше
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Раньше за борьбу с фашизмом награждали, а сейчас возбуждают дела.
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Козломордые, а не хотите завести уголовное дело,
на Трампа, за то что он отбомбил томагавками
аэродром с Сирии - где стояли в том числе и ваши самолетики?
Или ссыкотно? Вчерась Письков даже публично извинялся,
за то сто Кисель сравнивал Дональда с корейским Ыном....

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Они и на самого Бога могут дело завести за непогоду и природные катаклизмы. Потому что они- идиоты.
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на Трампа слабо сшить дєло зато шо забомбіл мірного Асадушку, винторогіє, ля?
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Мирние жители-это ихтамнеты?От козломордые,ну ни как не свыкнутся с мыслью,что Украина отдельное государство.
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Вот как правильно написать - "положить с прибором", штоб до кацарылых тварей из расеи дошло?
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Эти офицеры граждане РФ ?
Cобытия имели место на территории РФ ?
-----------------------
на порножурналы пусть СК РФ возбуждается - больше толку будет
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Коли кияни білили свої хати-москвичі жили в дуплах.
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а тепер в дуплах москвичів живуть чеченські члєни
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Когда в Софии колокола звонили,
На месте Москвы только волки выли.
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ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны)

Ну, присылайте парламентеров, Пускай представят доказательства, что на их юрисдикции было данное нарушение. А лучше - пускай подают в международный суд в Гааге. Там как раз давно ожидают признания Россией решений этого суда.
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Мы видели, как колонны входили в Украину. Одна из них проследовала в сторону Луганского аэропорта. Колонна шла ночью, на протяжении пяти часов. А 22 августа у нас был первый бой, в котором мы взяли российские трофеи: технику, БМД-2, подбитые танки, амуницию, боеприпасы.
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22 августа 2014 года, в Украину под видом гуманитарного конвоя вошла первая колонна из нескольких сотен российских КамАЗов. Без досмотра украинскими таможенниками, без сопровождения Международного комитета Красного Креста большегрузные автомобильные фуры проследовали в занятые боевиками города Донецкой и Луганской областей. Сначала украинское Министерство внутренних дел и Служба безопасности, а вслед за ними ряд европейских стран и организаций назвали пересечение российским конвоем украинской границы прямым вторжением утина. В течение нескольких дней после этого события ситуация в зоне АТО значительно ухудшилась, и Генштабу пришлось признать: теперь ВСУ имеет дело не с подразделениями боевиков и российских наемников (воюющих пусть и при поддержке России), а с силами регулярной российской армии.Полковник Заболотный: Мы могли освободить Луганск в мае 2014 года

Интервью с бывшим заместителем командира 30-й отдельной механизированной бригады, воевавшим под Луганском, а теперь - формирующим новую, 58-ю бригаду
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Надо все документировать - свидетельства очевидцев, любые фото- и видеоматериалы и т.д.
Не зря немцы в конце войны документы ящиками уничтожали. На суде это все как серпом по бубенчикам. Кстати, из стран победительниц только СССР не опубликовал материалы Нюрнберга в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. А был ОБЯЗАН это сделать. И Россия тоже, нагло присвоившая себе звание правоприемника СССР. Они общими усилиями 7 томов из 42 напечатали. За 70 лет. По 10 лет на 1 том. Интересно, а можно ли подать иск в международный суд и выпереть Рашу из Совбеза ООН за нарушение обязательств по Нюрнбергу? Вот это был бы номер! Ау, юристы, что скажете?
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Слава Героям! Хорошо уничтожают руССофашисткую мразь так держать наши родненькие из 58 мпб.
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Весенние обострение на фоне употребления боярышника в больших количествах!
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Так я не зрозумів а з якого часу кацапське законодавство почало розповсюджуватися на нашу суверенну територію?
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Кто нибудь слышал об уголовных делах в отношении рашистов воевавших и воюющих на территории Украины????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледком РФ возбудил дела против двух офицеров 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ
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