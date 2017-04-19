 Следком РФ возбудил дела против двух офицеров 58-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.
"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командиру 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16 отдельного мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнику Олегу Громадскому", - говорится в сообщении.
Украинских офицеров обвиняют в том, что "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины неоднократно организовывали проведение прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм" и т.п.
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Александр Захарченко принял участие в закладке фруктового сада
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Вернётся власть Украины... ну не оставит же сад который будут назван его именем.
Выкорчёвывать станут - раша взвоет: Хвашисты даже деревья не щадят.)))) Ну т т.п.
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на Трампа, за то что он отбомбил томагавками
аэродром с Сирии - где стояли в том числе и ваши самолетики?
Или ссыкотно? Вчерась Письков даже публично извинялся,
за то сто Кисель сравнивал Дональда с корейским Ыном....
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Cобытия имели место на территории РФ ?
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на порножурналы пусть СК РФ возбуждается - больше толку будет
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На месте Москвы только волки выли.
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Ну, присылайте парламентеров, Пускай представят доказательства, что на их юрисдикции было данное нарушение. А лучше - пускай подают в международный суд в Гааге. Там как раз давно ожидают признания Россией решений этого суда.
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Интервью с бывшим заместителем командира 30-й отдельной механизированной бригады, воевавшим под Луганском, а теперь - формирующим новую, 58-ю бригаду
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Не зря немцы в конце войны документы ящиками уничтожали. На суде это все как серпом по бубенчикам. Кстати, из стран победительниц только СССР не опубликовал материалы Нюрнберга в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. А был ОБЯЗАН это сделать. И Россия тоже, нагло присвоившая себе звание правоприемника СССР. Они общими усилиями 7 томов из 42 напечатали. За 70 лет. По 10 лет на 1 том. Интересно, а можно ли подать иск в международный суд и выпереть Рашу из Совбеза ООН за нарушение обязательств по Нюрнбергу? Вот это был бы номер! Ау, юристы, что скажете?
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