 МИД Украины выясняет информацию о крушении сухогруза в Керченском проливе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Консул в Ростове-на-Дону в оперативном контакте с Краснодарским УЧС выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По информации МЧС РФ на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.
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На борту затонувшего в Черном море сухогруза было 9 украинцев, - МЧС РФ(108)
В районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала"(88)
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Самое главное, что в Крыму удалося зашитить рускый языком!
Рузьке языке пришло вмести с русике мыром в Кырым. Что наглядно подтверждает грамота, выданная ученику симферопольской гимназии за участие в общешкольном смотре талантов «Веритуозы гимназии».
«Вертуоз»- проверочное слово «вертухай».
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