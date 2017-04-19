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Все про:Керченский пролив (186) Крым (19522) МИД (4037) сухогруз (14) крушение (374)

 МИД Украины выясняет информацию о крушении сухогруза в Керченском проливе

МИД Украины выясняет информацию о крушении сухогруза в Черном море с украинцами на борту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул в Ростове-на-Дону в оперативном контакте с Краснодарским УЧС выясняет ситуацию с аварией судна в Керченском проливе", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крушение сухогруза в Черном море: судно раскололось во время шторма, спасены трое членов экипажа, - Следком РФ

Как сообщалось, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По информации МЧС РФ на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.


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Зато на Семферопаль пришол руска йазыка!

МИД Украины выясняет информацию о крушении сухогруза в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3329

Самое главное, что в Крыму удалося зашитить рускый языком!
Рузьке языке пришло вмести с русике мыром в Кырым. Что наглядно подтверждает грамота, выданная ученику симферопольской гимназии за участие в общешкольном смотре талантов «Веритуозы гимназии».
«Вертуоз»- проверочное слово «вертухай».МИД Украины выясняет информацию о крушении сухогруза в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 1089
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Да, если пишут уже о 3-х спасенных, а сначала писали о 5-ти, то здесь - только одно- переохлаждение. И они- умирают... Можэ кто и выживет, если успел термокостюм напялить... что в случае разлома судна- проблема. Нет времени!
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Интересно как это судно продали с Украины в 2015 голу и оно теперь обслуживает агрессора. ТЕМА ДЛЯ СБУ.
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Судно русское, экипаж украинский... Отмороженные с обоих сторон расстроены, пляска на костях отменяется
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Ошибаешься, в первой новости на данную тему, пляшут не стесняются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД Украины выясняет информацию о крушении сухогруза в Керченском проливе
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