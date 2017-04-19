 Украинская писательница Андрухович вместе с дочкой и мужем попала в ДТП: "Он как камикадзе просто шел на таран"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил муж писательницы Андрей Бондар.
"Третий раз в жизни побывал в автомобильной аварии. Это произошло вчера. Я не был за рулем и вины нашего водителя не было - выезд с второстепенной на главную. Мы двигались по главной", - написал муж писательницы.
По его словам, больше всех пострадала писательница, потому что удар пришелся с левой стороны в ее пассажирское сидение. Софья Андрухович сидела там с дочерью Варварой. "Пришлось наложить несколько швов на голову, немного потеряла крови, но скорая приехала вовремя и все сделали аккуратно и правильно. Ни сотрясения, ни каких-либо серьезных повреждений. Ранения стеклом и ушиб грудной клетки с левого бока. У Варвары настоящая инициация. Ободранный подбородок и вид окровавленной мамы", - написал Бондар.
Мужчина отметил, что скорость была небольшой и автомобиль в котором находилась Андрухович только развернуло на 180 градусов в полосе.
Также, по его словам, водитель автомобиля, с которым произошло столкновение, молодой парень даже не предпринял попыток затормозить. "Он как камикадзе просто шел на таран. За ним не было никакого тормозного пути. По 20 лет. "Таврия". Три парня. Трезвые. Олимпийский покой: "Я не увидел знак. Зачем вы кричите, ведь все уже случилось", - написал Бондар.
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