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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (504) обстрел (6037) Донецкая область (4007) Авдеевка (1447)

 Жебривский рассказал о ситуации в Авдеевке: Террористы продолжают бить по инфраструктуре города

В старой Авдеевке продолжаются ремонтные работы. В среду должны возобновить электроснабжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На сегодняшний день ремонтники работают, поскольку были завалены 2 опоры. Думаю, что сегодня электроэнергия будет поставляться в помещения в старой Авдеевке. Что касается многоэтажек, то там поставки энергетики есть", - заявил Жебривский.

Жебривский добавил, что террористы продолжают бить по инфраструктуре города.

"Мы выделили средства для восстановления домов, по одному дому чуть более 7 млн ​​грн., по второму больше 9 млн, надеемся, строители придут и не побоятся проводить работы. По поводу старой Авдеевки - благодаря гуманитарной помощи мы предоставили строительные материалы. Вчера в области был руководитель программы ООН Нил Уокер, мы обсуждали приоритеты восстановления. Он будет разговаривать с донорами, чтобы финансировать восстановление жилья", - заявил Жебривский.

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А их пособники продолжают воровать внутри.
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Потрібно евакуювати Авдіївку і не тримати людей під обстрілами терористів, використовуючи місцевих мешканців як живий щит для Авдіївського коксохіму ахметова!
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А Порошенко-предатель все в Минске капитуляцию играет, миротворец Куев. Когда же эта мразь сдохнет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский рассказал о ситуации в Авдеевке: Террористы продолжают бить по инфраструктуре города
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