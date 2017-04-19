 Жебривский рассказал о ситуации в Авдеевке: Террористы продолжают бить по инфраструктуре города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"На сегодняшний день ремонтники работают, поскольку были завалены 2 опоры. Думаю, что сегодня электроэнергия будет поставляться в помещения в старой Авдеевке. Что касается многоэтажек, то там поставки энергетики есть", - заявил Жебривский.
Жебривский добавил, что террористы продолжают бить по инфраструктуре города.
"Мы выделили средства для восстановления домов, по одному дому чуть более 7 млн грн., по второму больше 9 млн, надеемся, строители придут и не побоятся проводить работы. По поводу старой Авдеевки - благодаря гуманитарной помощи мы предоставили строительные материалы. Вчера в области был руководитель программы ООН Нил Уокер, мы обсуждали приоритеты восстановления. Он будет разговаривать с донорами, чтобы финансировать восстановление жилья", - заявил Жебривский.
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