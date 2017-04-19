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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2605) граница (2916) праздник (1526) пункт пропуска (286)

 В период Пасхальных праздников государственную границу пересекли 450 тыс. граждан, - Госпогранслужба

В период Пасхальных праздников государственную границу Украины пересекли около 450 тыс. граждан и более 100 тыс. автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Государственная пограничная служба Украины в рамках усиления безопасности в период празднования Пасхальных праздников обеспечила бесперебойную работу пунктов пропуска, надлежащую безопасность пассажиров, пересекающих государственную границу, а также недопущение въезда в Украину экстремистски настроенных лиц и ввоз на территорию нашего государства оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: При попытке пересечь границу с Венгрией задержаны двое граждан Алжира, - Госпогранслужба. ФОТО

Всего в период с 15 по 17 апреля сотрудниками Госпогранслужбы было оформлено пропуск через государственную границу почти 450 тыс. человек и более 100 тыс. транспортных средств. В праздничный день - Пасха, на службу по охране государственной границы вышло около 9 тыс. пограничных нарядов", - говорится в сообщении.

Смотрите: Пограничнику пытались дать 100 долл. за пересечение линии разграничения по паспорту "ДНР", - Госпогранслужба. ФОТО
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https://www.youtube.com/watch?v=wgjZpZIH_HU
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Пора украинской церкви киевского патриархата праздновать Рождество и Пасху вместе со всем нормальным христианским миром. ХВАТИТ ИДТИ НА ПОВОДУ У КОСОЛАПЫХ МИШЕК.
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Вот 1,5 тысяч мы в лицо знаем-это депутаты с семьями. У НИХ ОПЯТЬ КАНИКУЛЫ , больше чем в школах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ период Пасхальных праздников государственную границу пересекли 450 тыс. граждан, - Госпогранслужба
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