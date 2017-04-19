 В период Пасхальных праздников государственную границу пересекли 450 тыс. граждан, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Государственная пограничная служба Украины в рамках усиления безопасности в период празднования Пасхальных праздников обеспечила бесперебойную работу пунктов пропуска, надлежащую безопасность пассажиров, пересекающих государственную границу, а также недопущение въезда в Украину экстремистски настроенных лиц и ввоз на территорию нашего государства оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора.
Всего в период с 15 по 17 апреля сотрудниками Госпогранслужбы было оформлено пропуск через государственную границу почти 450 тыс. человек и более 100 тыс. транспортных средств. В праздничный день - Пасха, на службу по охране государственной границы вышло около 9 тыс. пограничных нарядов", - говорится в сообщении.
203 3
Поливальный понедельник во Львове: водные баталии на площади Рынок. ФОТОрепортаж(16)
"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами(75)
Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО(52)
Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж(96)
Пункт пропуску Майорськ пропинив роботу через обстріли бойовиків(0)
Обстановка на админгранице с оккупированным Крымом остается напряженной, - Госпогранслужба(9)
8 марта - рабочий, 1 мая - выходной: Вятрович подготовил новый законопроект о праздниках и памятных датах в Украине. Календарь(171)
https://www.youtube.com/watch?v=wgjZpZIH_HU
Ответить
Ответить
Ответить