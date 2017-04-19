 Ирина Луценко о повышении пенсионного возраста: "Это может произойти через 5, 7, 10 лет"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на "112 Украина".
Луценко прокомментировала заявление главы миссии МВФ в Украине Рон ван Родена о пенсионной реформе и последующую реакцию на него со стороны вице-премьера Павла Розенко.
"Я не думаю, что это (заявление Розенко, - ред.) влечет за собой кадровые изменения. Это говорит только о прагматичном подходе МВФ. Это говорит о том, что те замечания, которые делались, еще раз были озвучены. Это подтверждается словами представителя миссии МВФ в Украине, что не идет разговор о повышении пенсионного возраста", - отметила нардеп.
Она добавила, что сегодня речь о повышении возраста для выхода на пенсию не идет.
"Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Мы не говорим о сегодняшнем времени. Мы не говорим, что экономика у нас на достаточно низком уровне, хотя показывает положительный рост. Это говорит о том, что пенсии низкие, и надо привести в порядок именно солидарную систему. А только после того когда экономические показатели и инфляция будут на достаточно низком уровне, говорить о накопительной системе. Ничего нового глава миссии не сказал. Я думаю, что Павлу Розенко не терпится начать диалог по пенсионной реформе уже сейчас. Потому что он был министром социальной политики и также приложился к этой реформе. Поэтому я думаю, что это лишь эмоции, а не предвестник каких-либо кадровых изменений или ротаций. Я думаю, что нам надо политически остановиться и слушать специалистов и экспертов", - заявила она.
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Как сообщалось, Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье.
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Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
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Выгодно нашему правительству поднять пенсионный возраст,чтобы увеличить количество украденных у людей денег .Человек будет до 65 лет платить в пенсионный фонд -умер и порядок-заработанное присвоено государством ,причём нагло присвоено .Это очень бесчестно со стороны государства .Это значит не дожил ,значит проиграл-Бинго !А может надо всё количество заработанных пенсионных денег -отдавать родственникам не доживших?Куда деваются деньги тех ,кто не дожил до 60 лет -а на Украине это 30% ?Докармливают судей и прокуроров?Почему с минимальной зарплаты 3200 грн налоги удерживают?А у тех ,у кого зарплата и доходы в сто раз выше -не платят налог в сто раз больше?Ответ прост -эта власть не народная ,и не для народа , и она эта власть создана для того чтобы весь народ тихой сапой уничтожать ,не будет процветания в стране ,где частная собственность украдена у народа .
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