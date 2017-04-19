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 Политика Украины
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Все про:пенсионный возраст (727) пенсия (1581) Луценко Ирина (226)

 Ирина Луценко о повышении пенсионного возраста: "Это может произойти через 5, 7, 10 лет"

В Украине о повышении пенсионного возраста можно будет говорить через 5-10 лет, считает представитель президента в ВР, нардеп Ирина Луценко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на "112 Украина".

Луценко прокомментировала заявление главы миссии МВФ в Украине Рон ван Родена о пенсионной реформе и последующую реакцию на него со стороны вице-премьера Павла Розенко.

"Я не думаю, что это (заявление Розенко, - ред.) влечет за собой кадровые изменения. Это говорит только о прагматичном подходе МВФ. Это говорит о том, что те замечания, которые делались, еще раз были озвучены. Это подтверждается словами представителя миссии МВФ в Украине, что не идет разговор о повышении пенсионного возраста", - отметила нардеп.

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Она добавила, что сегодня речь о повышении возраста для выхода на пенсию не идет.

"Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Мы не говорим о сегодняшнем времени. Мы не говорим, что экономика у нас на достаточно низком уровне, хотя показывает положительный рост. Это говорит о том, что пенсии низкие, и надо привести в порядок именно солидарную систему. А только после того когда экономические показатели и инфляция будут на достаточно низком уровне, говорить о накопительной системе. Ничего нового глава миссии не сказал. Я думаю, что Павлу Розенко не терпится начать диалог по пенсионной реформе уже сейчас. Потому что он был министром социальной политики и также приложился к этой реформе. Поэтому я думаю, что это лишь эмоции, а не предвестник каких-либо кадровых изменений или ротаций. Я думаю, что нам надо политически остановиться и слушать специалистов и экспертов", - заявила она.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье.
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говорят что дальше будет хуже... замечательно
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
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ПОРОШЕНКО+ТАРИФИ+ЦІНИ=ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ….ПОРОШЕНКУ- ГЕТЬ !!!
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злякалися шоколадні, що на можливих виборах у них буде 0%, так 0 у них буде щоб вони не робили!
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ПОРОШЕНКО+ТАРИФИ+ЦІНИ=ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ….ПОРОШЕНКУ- ГЕТЬ !!!
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А ОНО знает что будет в такой перспективе? С мужем вечером расслаблялась элитным вискарём?!
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Когда уже эта падла Луценко рот свой паганый закроет. Да и Юглик пора обратно в зону отправить.
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30% украинцев не доживают до 60 лет-их пенсионные накопления нагло разворовываются.
Выгодно нашему правительству поднять пенсионный возраст,чтобы увеличить количество украденных у людей денег .Человек будет до 65 лет платить в пенсионный фонд -умер и порядок-заработанное присвоено государством ,причём нагло присвоено .Это очень бесчестно со стороны государства .Это значит не дожил ,значит проиграл-Бинго !А может надо всё количество заработанных пенсионных денег -отдавать родственникам не доживших?Куда деваются деньги тех ,кто не дожил до 60 лет -а на Украине это 30% ?Докармливают судей и прокуроров?Почему с минимальной зарплаты 3200 грн налоги удерживают?А у тех ,у кого зарплата и доходы в сто раз выше -не платят налог в сто раз больше?Ответ прост -эта власть не народная ,и не для народа , и она эта власть создана для того чтобы весь народ тихой сапой уничтожать ,не будет процветания в стране ,где частная собственность украдена у народа .
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ПОРОШЕНКО+ТАРИФИ+ЦІНИ=ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ….ПОРОШЕНКУ- ГЕТЬ !!!
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"Проня Прокопівна" видно ніяк не протверезяться...))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Луценко о повышении пенсионного возраста: "Это может произойти через 5, 7, 10 лет"
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