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 Непогода в Украине: в Нацполиции просят водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния

правление безопасности дорожного движения попросило водителей областей, где ухудшились погодные условия, воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритсвя в сообщении Управления безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.

"По данным "Укргидрометцентра", 19-22 апреля в связи с вторжением арктического воздуха ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 °С, на поверхности почвы 3-8 °С, температура днем ​​2-9 °С тепла. В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м / с", - сказано в сообщении.

Национальная полиция просит водителей учитывать ухудшение погодных условий и неуклонно придерживаться Правил дорожного движения: не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию ​​и правила парковки, а также с особой осторожностью двигайться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований. Кроме того, в условиях недостаточной видимости, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

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"При резком ухудшении погоды, по возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния. Если же все же выехать крайне необходимо, будьте особенно внимательными и осторожными за рулем", - отметили в Нацполиции.
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