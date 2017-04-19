 С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии вблизи Красногоровки, Павлополя, Широкино и Луганского, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.
"В последние дни враг обстреливает ночью защитников Красногоровки, использовал минометы калибра 82 мм. Из стрелкового оружия ночью обстрелял морских пехотинцев вблизи Широкино. Уже под утро начал обстрел из стрелкового оружия и автоматических гранатометов морпехов в районе Павлополя", - заявил Чепурной.
Всего на данное время были зафиксированы 4 обстрела.
На донецком направлении боевики утром обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия защитников Луганского.
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В Сирии погибли еще двое российских контрактников - Алексей Сафонов и Владимир Плютинский, узнал Reuters. По данным агентства, общее число погибших российских военных с конца января 2017 года возросло до 21.
Агентство указывает, что среди погибших - 41-летний Алексей Сафонов и 46-летний Владимир Плютинский. Официального подтверждения этой информации от российских властей пока не поступало. Также Reuters сообщает о гибели Михаила Нефедова. Ранее о его смерти рассказывала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
По словам родственника Сафонова, военнослужащий погиб в середине марта. Подробностей собеседник агентства привести не смог, однако уточнил, что это произошло в Сирии. Его похоронили спустя две недели на хуторе Почтовый на юге России, где он родился. До военной операции он принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, добавил источник. Эту информацию агентству подтвердили соседи военного и местный чиновник.
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Стрижку под названием «Гитлерюгенд», которая возмутила пользователей социальных сетей после жалобы жительницы Москвы, делают не только в столице. Как выяснилось, с таким же названием стрижка значится в одном из салонов Санкт-Петербурга.
«Обыкновенный франшизм. Такая же парикмахерская, но в Ленинграде. "Неча на Маннергейма пенять…"» - написал в Twitter Константин Семин, приложив снимок из каталога. На фотографии другой мальчик, однако название у стрижки то же.
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