 На борту затонувшего в Черном море сухогруза было 9 украинцев, - МЧС РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС в оккупированном РФ Крыму.
"В 05.34 час. был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" 1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь.
К спасательной операции также привлечена авиация МЧС России: в 6.57 час. из г. Ростов-на-Дону вылетел вертолет с 3 спасателями на борту, которые осуществляют поиск с воздуха. Эта работа осложняется неблагоприятными погодными условиями - сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляет до 4 баллов", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что по уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин.
В настоящее время спасатели осуществляют обследование береговой линии от г. Керчь до мыса Чауда.
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https://www.gazeta.ru/social/news/2017/04/19/n_9941369.shtml
https://ria.ru/incidents/20170419/1492544159.html
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Так по речке и плавать надо было. По Кальмиусу.
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"По данным из открытых источников, большое сухогрузное судно класса «река-море» «Герои Арсенала» было построено в 1980 году."
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/GEROI-ARSENALA-IMO-8727604-MMSI-372617000
http://fleetphoto.ru/ship/5791/
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Та! Там по палубе страшно ходить! Проваливается.
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Итого 37 лет лохани.
Расчетный срок службы корпуса судна 15 лет.
http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=1022
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И пусть, суки, оправдываются, оправдываются, оправдываются...
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- Все побежали - и я побежал…
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