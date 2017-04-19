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Все про:Керченский пролив (185) Крым (19521) МЧС РФ (120) сухогруз (13) Черное море (352) крушение (373)

 На борту затонувшего в Черном море сухогруза было 9 украинцев, - МЧС РФ

В акватории Черного моря продолжается комплекс мероприятий по поиску и спасению членов экипажа судна "Герои Арсенала", которое, находясь в 14 морских миль от берега, передало сигнал "SOS".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС в оккупированном РФ Крыму.

"В 05.34 час. был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" 1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь.

К спасательной операции также привлечена авиация МЧС России: в 6.57 час. из г. Ростов-на-Дону вылетел вертолет с 3 спасателями на борту, которые осуществляют поиск с воздуха. Эта работа осложняется неблагоприятными погодными условиями - сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляет до 4 баллов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно

Сообщается также, что по уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин.

В настоящее время спасатели осуществляют обследование береговой линии от г. Керчь до мыса Чауда.
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На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов
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Крымчан по разному считают , наука впредь не связываться с россией ,это страна - бедоносец .
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Ну кацапы и гниды редкостные: как оккупировать территорию, так крымчане это граждане РФ, как утонули люди - так сразу стали ненужными украинцами...
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Вот тут наша ГПУ просто обязана возбудить уголовное дело по факту гибели граждан Украины и привлечь виновных - слабо?!
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Фэйковый флаг, груз- контрабас( Турция официально зерно из раши запретила), этот тип судов даже по законам рф дальше Таганрога в моря ходить не должен. И те, кто идут на такое работать прекрасно всё знают...
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Сколько раз писала украинцам -не работайте на кацапов,это сатанинский народ, работа на кацапа-это работа на сатану. Нет. Не слушают. Люди работают на 6 континентах,а для некоторых украинцев кроме РФ ничего в мире нет.Просто жах. Ни себя не уважают ни страну ни свой народ.
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Если рос. корабль ,то они работают на сатану и заработанные деньги им на пользу не пойдут.
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Если в чем-то не разбираешься-лучше промолчи. Может за умного сойдешь...
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И кто вас. идиотов, рожал? это 9 украинцев.Наших граждан.
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Та, то уточнятся еще не раз будет. Но, то что россиян не более чем двое- это 99%. Стандартный набор на этих лоханках. Капитан,стармех- кацапы- остальные- наши. Ну, с вкраплениями грузин или азеров.
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Мой бывший 2-й механик на одной из таких посудин сейчас старшим ходит.В свое время было лень учить английский. Даже не знаю звонить или нет его жене....
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Ну, шо я говорил! А тут радости было- аж противно. Владелец и оператор- турок. Бывший Укрречфлот. Флаг- Панама.
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В этом случае тебя не сильно поддержат , хотя понимаю , профессиональная солидарность и уважение к такой работе .
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Та! Там по палубе страшно ходить! Проваливается. Много их уже в Черном море ушло. Всегда- с трупами. стандартно- перелом корпуса. А вот Регистр, которого стоит взять за яйца- рашкин! Берут бабло и выпускают, в море...
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Еще пару таких постов и я на море больше не поеду , 5-х вроде вытащили .
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Та вроде. Там же щас водичка- не для купания. Плюс к этому- ночью ведь всё произошло!!! Ото и ушли...
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Андрей, понятно, что людям нужна работа. Но у меня вопрос - а нет ли другой альтернативы у украинских моряков, кроме как служить на парашпосудах? Просто не в теме я
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Есть! Если есть английский и опыт работы. А вот молодняк и старичьё вынуждены работать на этом гавне. Без шансов! За гроши, по сравнению с теми же греками.
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Для молодых моряков работы полно, причем очень денежной, кто уже постарше возможностей на порядок меньше
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С чего ты взял что стыренное? Укрречфлот распродал старые суда.Часть из них купили российские частные судоходные компании,зарегистрировали под "удобными " флагами и добивают эту рухлядь практически ничего не вкладывая в ремонт. Там все держится на ржавчине. А работают в основном те кто не имеет достаточного опыта (выпускники училищ и школ) и ,пенсионеры без знания английского. Я работал на этом судне несколько месяцев еще лет двадцать назад.Оно и тогда уже было в далеко не идеальном состоянии с гнилой обшивкой и неисправными машинами. Зарплата там ниже некуда ,но люди внуждены ходить в море чтобы прокормить семьи или наработать ценз для перехода на нормальный флот с достойными зарплатами. Не удивлюсь если окажется что там были мои земляки из Херсона.Хочется верить что хотя-бы часть экипажа спасут,но ,если честно,то не очень в это верится,зная состояние спасательных служб в странах бывшего СССРа....
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Полностью согласен, земляк!!! Плюсую тебе и Шевченко! Кто в теме, тот поймет...
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В Таиланде трудишься? Я уже на пенсию свалил. Тоже в тех широтах трудился...
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Вижу что в теме. К сожалению это так.... Я знаю минимум двоих таких.Думаю что намного больше....
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Это судно типа ВОЛГО-БАЛТ,им уже лет по 40-50,Суда старые,корпуса как решето,более 20 миль от берега им ходить запрещено,и,ограничения по погоде,а судовладелец скорее всего, гнал судно напрямую,через море,для этого,что бы ПСК за задницу не взял,ведутся 2 прокладки,одна,как положено,для проверяющих,другая по факту.Судно и груз застрахованы,судовладелец свое отобьет, а страховки морякам еще попробуй выбитьНа борту затонувшего в Черном море сухогруза было 9 украинцев, - МЧС РФ - Цензор.НЕТ 354😢
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Бывший Укрречфлот

Так по речке и плавать надо было. По Кальмиусу.
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Слышал. И сейчас слышу - перелом корпуса. Какие нахрен "река-море" для этой лоханки?
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а что не так конкретно для это лохани? она не может быть класса "река-море"?

"По данным из открытых источников, большое сухогрузное судно класса «река-море» «Герои Арсенала» было построено в 1980 году."

https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/GEROI-ARSENALA-IMO-8727604-MMSI-372617000
http://fleetphoto.ru/ship/5791/
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судно класса «река-море» «Герои Арсенала» было построено в 1980 году.

Итого 37 лет лохани.
Расчетный срок службы корпуса судна 15 лет.

http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=1022
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Здоровая махина , и вот так бульк и все , может ее перегрузили .
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Его нельзя выпускать в море. Там уже металл- как бумага. Но... выпускают. Меня даже на "Шустер Лайф" приглашали. Я неосторожно разместил длинный и гневный коммент в сети, по поводу аварии которая произошла немедленно после проверки Регистра, в Мариуполе. А через двое суток- судно утонуло. Весь экипаж погиб. Так меня- нашли!!!
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Немного перефразирую бывшего начальника: корпус может быть бумажным, но бумага на него должна быть железная!
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Подтверждаю - состояние судна было не ахти уже в конце 90-х. Представляю его состояние через 20 лет.Учитывая то что класс судна подтверждается путем заклейки долларовыми купюрами гдаз инспекторов Регистра,то вероятнее всего корпус просто переломился и две половины в течении нескольких минут ушли на дно....
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Судно находилось в классе Регистра Судоходства Украины.....к сожалению это можно считать что вообще без класса.....По теме, эти суда давно пора на иголки, или они сами утонут, третьего варианта нет!
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Это уже не первый бывший укречфлотовский "Волго-Балт" который утонул,прямо скажем,от старости. Если не ошибаюсь то год-два назад утонуло еще одно судно этого проекта "Герои Триполья". "Арсеналы" были построены одним из последних этой серии....
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Ты точно.... Как-бы это так сказать чтобы не обидеть?
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Бо в новині було написано, шо то москальська посудина. Потім забрали, а коменти лишили.
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Українці під час війни на ворога не працюють.
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Они не на врага работают а на свои семьи. Не одобряю,но понимаю что у многих просто нет другого выхода. Украинский торговый флот приказал долго жить уже давно а людям как-то жить надо. Поэтому и работают на такой рухляди .Кстати много молодых специалистов работают на таких "арсеналах" для получения необходимого ценза для карьерного роста...
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Визитку Яроша уже нашли что плавала на месте крушения? ))
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я не писал в первой теме. тут напишу - не дай вам бог испытать ощущения заполнения водой закрытого объема при невозможности выхода.. не дай бог.....
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Це також можна сказати про будь-яку ситуацію (як правило, екстремальну), коли людина втрачає над нею контроль, від неї нічого (або мало що) залежить, нічого зробити не можна.
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нет. не любую. эту можно сравнить с пожаром на высоте когда между тобой и выходом огонь. Но согласись, это не то же самое что пожар от которого можно убежать и не переворот лодки в пяти метрах от берега
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Это не возможно. Там ротенбергская впадина
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Надо не хлебалом щёлкать - а материалы для евросуда пополнять. Так и так, мол, в связи с оккупацией Крыма береговая охрана Украины и МЧС Украины не смогли оказать помощь, что привело к гибели людей, что несомненно было известно оккупанту, так что рассматриваем данные смерти, как убийство...
И пусть, суки, оправдываются, оправдываются, оправдываются...
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Так может сейчас еще не поздно послать спасательные корабли и вертолеты на помощь.
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Чтобы спасти украинцев, да и турки спасибо скажут.
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Ты что новости не читаешь , русня начинает по всем стрелять , вспомни как они простых рыбаков расстреляли .
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В такой воде человек гибнет от переохлаждения за читанные минуты. Какие нахер вертолеты?
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те кто едет в Россию за длинным рублем должны быть готовы вернуться домой в деревянном макинтоше.
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Не бывает украинцев на бортах фашистских сухогрузов. А остальным - туда и дорога.
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Старая лохань 1980 года постройки. Я себе представляю ее техническое состояние.
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Кацапская пропоганда,когда репоеды траванулись боярышником в Иркутске,то ихние СМИ трубили,что там были все украинцы и немного молдован...и здесь та же история
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"На данный момент один член экипажа поднят на борт другого судна, еще четверых моряков в море обнаружили спасатели"(с)
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Моряки работают не в Параше , а под флагом других государств на коробле И потом море это море, шуток не любит , ему похер происхождение , моряки выхоят в море , чтобы кормить семьи Не надо звиздеть принимаються токо соболезнования и помощь
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа борту затонувшего в Черном море сухогруза было 9 украинцев, - МЧС РФ
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