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Все про:непогода (227) энергетика (930) ГСЧС (946)

 Более 150 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине остались без электроснабжения 152 населенных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта в шести областях, а именно в Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1", - сказано в сообщении.

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Отечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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Непогода...
В Запорожье гололед,деревья обледеневшие...Аж не верится...
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До нас только начинает доходить , народ накрывает деревья , ведь все зацвело да и пчел со шмелями уже тысячи летают .
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Это мне крестная звонила,рассказывала про аномалию.
У нас пока солнце,но тоже холодно,+1...
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У нас был 0 с утра , но обещают завтра снег а сад то весь белый от цветения , ранняя весна тоже не всегда хорошо .
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У нас в Харькове столько снега и зимой не было , дальше метет...температура - 0 с, в квартире дубак...
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в Днепре то же самое. снега по колено, поломанные деревья валяются, метет метель.
вот такой у нас апрель выдался, загадочный.
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Харків снігом вкрило десь 10-15 см. повно дерев поломаних, наліпання та ожеледь зробили діло....
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Не смешно Гыг , вот будет черешня по 100 грн за кг а яблоки по 50 ,тогда посмеемся .
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та конечно не смешно...а чо можно поделать? только ждать и терпеть.у нас на завтра вроде на сутки сильные снегопады.но с плюсом.а минус только в субботу ночью.
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Разное можно делать , я уже 1,2 км ткани накрыл на деревья , жена укутала цветы , клубнику , крыжовник , смородину , малину .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 150 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения из-за непогоды, - ГСЧС
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