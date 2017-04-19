 Более 150 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта в шести областях, а именно в Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1", - сказано в сообщении.
Отечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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У нас пока солнце,но тоже холодно,+1...
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вот такой у нас апрель выдался, загадочный.
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