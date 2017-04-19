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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10161) конфискация (348) коррупция (7154) Нафтогаз (2246) госслужащие (190) заседание правительства (39)

 На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств

Кабмин на заседании в среду намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Кабмин рассмотрит проект закона об усовершенствования положений Кодекса об административных правонарушениях с учетом практики Европейского суда по правам человека по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста.

Также правительство намерено утвердить новое положения о Государственной экологической инспекции.

Кроме того, будет создана межведомственная комиссия по вопросам отступления Украины от обязательств по международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На заседании будет рассмотрен вопрос об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник

Кабмин также объявит конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Кроме того, правительство рассмотрит проект акта об обеспечении доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационную системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

Согласно повестке, на заседании будут рассматриваться кадровые вопросы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денег

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

После заседания состоится пресс-конференция на тему: "Насколько здоровым является наше Черное море: 12 уникальных фактов".

В ходе пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак обнародует последние данные международной экологической экспедиции об основных загрязнителях Черного моря, изменениях кислородного слоя в его акватории и зафиксированных проблемах с морским мусором.

Как сообщалось, предыдущее заседание правительства состоялось 12 апреля.



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Хотілось би , що всі конфісковані кошти направили на розвиток нашої школи , бо , фактично , крали то з Благодійного Фонду Школи - подивіться на той Фасад школи та квартири . дачі , іномарки всього бандугруповування , та "" братва "" та "" мертві душі "" Які були оформлені "" працівниками "" - то в РАЙОНО є такі посади - також весь стаж анулювати , а гроші повернути Державі .. Ви почитайте всі сайти , що витворяли бандити в школі , та попередьте , що знищувати сайти , де описуються антикорупційні дії - є покривання та приховування корупції- є така ж сама корупція .. школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О .. Благодійний Фонд школи 272 .
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порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.Источник: http://censor.net.ua/n436829

это тех 5200 грн. что вернули в бюджет??? бу-га-га...
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будет создана межведомственная комиссия Источник: http://censor.net.ua/n436829

О! тоже нужная вещь! давно новых комиссий не создавали!
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якщо уважно прочитаємо статтю знайдемо таке посилання на сайт
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денегИсточник:http://censor.net.ua/n436829.
Мені цікаво, як вони цю суму ділити будуть? Мабуть нею всі дірки бюджету закрити можна от і потрібно для цього проведення засідання КабМіну. Жесть.
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Конфіскат буде нещадно розкрадений. І ця сума за 2017 - 1000грн. Словоблуддя.
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Вот еще придумали, распределения.... Все пашинскому, Чернорот поддержит
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основное,,,-создание комиссии по очистке Черного моря от мусора а конфискат для замыливания глаз....и привлечению "иностранных" професионалов для этого....под этот проэкт можно стырить бюджет не только Украины.но и пиндосов вместе с рашистами...
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намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств

А до сих пор делил Премьер между своими?
Или кто сколько схватит?
.
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Будет драка... Пожарные, полиция, скорая и служба газа уже выехали?
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Щоб роздерибанити конфісковані 5200 грн створюють нову комісію із фінансуваннями в пару мільйонів грн - ось і все що нам треба знати про "відкритість" влади і "боротьбу з корупцією" в Україні.
Грося там на першість в корупції щось вякав, неподобалась йому ця оцінка .
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Зато суд снял арест с имущества Клюева...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств
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