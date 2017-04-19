 На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Кабмин рассмотрит проект закона об усовершенствования положений Кодекса об административных правонарушениях с учетом практики Европейского суда по правам человека по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста.
Также правительство намерено утвердить новое положения о Государственной экологической инспекции.
Кроме того, будет создана межведомственная комиссия по вопросам отступления Украины от обязательств по международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
На заседании будет рассмотрен вопрос об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.
Кабмин также объявит конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Кроме того, правительство рассмотрит проект акта об обеспечении доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационную системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.
Согласно повестке, на заседании будут рассматриваться кадровые вопросы.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.
После заседания состоится пресс-конференция на тему: "Насколько здоровым является наше Черное море: 12 уникальных фактов".
В ходе пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак обнародует последние данные международной экологической экспедиции об основных загрязнителях Черного моря, изменениях кислородного слоя в его акватории и зафиксированных проблемах с морским мусором.
Как сообщалось, предыдущее заседание правительства состоялось 12 апреля.
1114 23
Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА(19)
"НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник(24)
За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет(17)
Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции(69)
Демонтаж государственных институтов идет по плану, – адвокат о заявлении Гройсмана. ВИДЕО(0)
НАБУ злоупотребляет пиаром, - Холодницкий(42)
Гройсман о первом месте Украины в рейтинге коррупции в бизнесе по версии Ernst&Young: "Такая авторитетная компания должна была объяснить, что и как"(89)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это тех 5200 грн. что вернули в бюджет??? бу-га-га...
Ответить
О! тоже нужная вещь! давно новых комиссий не создавали!
Ответить
Ответить
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денегИсточник:http://censor.net.ua/n436829.
Мені цікаво, як вони цю суму ділити будуть? Мабуть нею всі дірки бюджету закрити можна от і потрібно для цього проведення засідання КабМіну. Жесть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А до сих пор делил Премьер между своими?
Или кто сколько схватит?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Грося там на першість в корупції щось вякав, неподобалась йому ця оцінка .
Ответить
Ответить