 В районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МЧС оккупантов.
"19 апреля 2017 года в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала", - говорится в сообщении ведомства.
В главке уточнили, что к месту происшествия направлены службы экстренного реагирования.
"Информация уточняется", - добавили в ведомстве оккупантов.
По предварительным данным, на борту находились 12 членов экипажа.
Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы.
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В район спасательной операции направлены суда "Епископ" (та інші)
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"який же мені прапопець тепер начепити, щоб українці поспівчували?" - дуже напружено думає капітан та стукотить скоріш морзянкою до Андрей Шевченко 73396fdd
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На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, передает РИА «Новости».
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Известно, что судно "Герои Арсенала", ходившее под флагом Панамы, следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна. На его борту находились 12 человек, их личности и гражданство сейчас устанавливаются.
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В 07-40
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На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, передает РИА «Новости».
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Иван Капустин. Потерпевший крушение в районе Керченского пролива сухогруз "Герои арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна, сообщает ГУ МЧС по Крыму.
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Азо́в (прежние наименования Азак (XIII-XIV вв.), Тана (XV-XVI вв.) - город в Ростовской области, административный центр Азовского района. Население - 81 862[2] чел. (2016).
Благодаря своему выгодному географическому расположению сегодня Азов - это развивающийся международный морской порт со всей необходимой инфраструктурой, перерабатывающий в год около 1 млн т различных грузов,
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02.2015 ПанамаПрочие (Турция)Владелец:
08.2013 Фритаун
Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
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Geroi Arsenala
02.2015РСУ ПанамаПрочие (Турция)Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
08.2013 Фритаун Герои Арсенала
08.2005 ХерсонПАО СК Укрречфлот
11.1992
11.1989РР УССР ХерсонМежотраслевое государственное объединение Укрречфлот
1988ПО Главречфлот
????Главное управление речного флота при Совете министров УССР Волго-Балт 224 РР РСФСР КалининградГП Западное речное пароходство МРФ РСФСР
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и будет тот день когда россии не будет вообще, ее просто не будет!!!
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Сергей Козак: «У меня каждый день хорошее настроение, и радуюсь любому здохшему хохлу, от дезинтерии (правильно «ДИЗЕНТЕРИЯ» - прим. Антипы) или от сала главное что б побольше здыхало!».
alex culibin
«хохлопидоры свинорылые вы мусор генетический - сатаниская перхоть, чмари гнойные».
Виталий Юбенюк.
«А у нас в микрорайоне вчерась хохла зарезали-гастрабайтера... Еще днем в гараже слесарил, а вечером под домом с ножевыми раненниями нашли...Бу-га-га-га!».
Николай Пашков
«скоро мы акупируем ещё 6 областей недостраны. ну как акупируем.... сами к нам прибегут. как Крым))))»
hanter2035: «Был бы у меня Тополь))) я бы из своего родного Красноярска Варшаву бы разнес)))».
Рецензия россиянина на авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010, в которой погибло Польское Правительство:
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
Москвитяне должны попросить прощения у народов, которые они оскорбляли.
Ниже комментарии россиян на сайтах и Форумах:
Сергей Козак: «У меня каждый день хорошее настроение, и радуюсь любому здохшему хохлу, от дезинтерии (правильно «ДИЗЕНТЕРИЯ» - прим. Антипы) или от сала главное что б побольше здыхало!».
alex culibin
«хохлопидоры свинорылые вы мусор генетический - сатаниская перхоть, чмари гнойные».
Виталий Юбенюк.
«А у нас в микрорайоне вчерась хохла зарезали-гастрабайтера... Еще днем в гараже слесарил, а вечером под домом с ножевыми раненниями нашли...Бу-га-га-га!».
Николай Пашков
«скоро мы акупируем ещё 6 областей недостраны. ну как акупируем.... сами к нам прибегут. как Крым))))»
hanter2035: «Был бы у меня Тополь))) я бы из своего родного Красноярска Варшаву бы разнес)))».
Рецензия россиянина на авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010, в которой погибло Польское Правительство:
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
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"
В район спасательной операции направлены суда "Епископ" (та інші)
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/4192798"
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Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы, - сообщает ТАСС.
http://echo.msk.ru/news/1965774-echo.html
і добавляють:
tvitov66 19 апреля 2017 | 07:29
Простите, а потерпели крушение герои лондонского арсенала или нашего - Тульского? able_seaman__ 19 апреля 2017 | 07:22
Неужели в мост въехал )) Бывает.. gvs 19 апреля 2017 | 07:27
"Исчезло" в современном понимании - значит с3,14здили ))) davit_koloradov_ 19 апреля 2017 | 07:31
Так и мост может исчезнуть... wrongway1 19 апреля 2017 | 08:03
исчезновении сухогруза-----Филадельфийский эксперимент
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Geroi Arsenala
02.2015РСУ ПанамаПрочие (Турция)Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
08.2013 Фритаун Герои Арсенала
08.2005 ХерсонПАО СК Укрречфлот
11.1992
11.1989РР УССР ХерсонМежотраслевое государственное объединение Укрречфлот
1988ПО Главречфлот
????Главное управление речного флота при Совете министров УССР Волго-Балт 224 РР РСФСР КалининградГП Западное речное пароходство МРФ РСФСР
тобто продавали-продавали та нарешті розпродали. турки там вже давно керченський міст бомбардують баржами. тепер от ще раз напевне спробували
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**...
Зачем в Крыму нам укроиностранцы?
И мост теперь совсем уж ни к чему.
Ведь нам помогут русские китайцы!
Спасти свою великую страну.
Полсотни лодок каждую минуту
Гостеприимно примет наша Керчь.
Полюбим мы юани, как валюту.
И выучим китаистую речь.
Китайских русов крепкие объятья
Удержат полуостров на плаву.
Как вариант - индусы тоже братья.
Вот только поделили бы Москву. (полностью: Керченская переправа )
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Спасатели обнаружили еще четырех членов экипажа с потерпевшего крушение в Черном море сухогруза «Герои Арсенала». «Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах», - сообщил представитель спасательного ведомства.
Читать полностью: https://news.tut.by/accidents/540133.html
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Ну, че !? Как поплавали ?
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