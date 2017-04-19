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 В районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала"

Судно "Герои Арсенала" потерпело в среду крушение в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МЧС оккупантов.

"19 апреля 2017 года в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала", - говорится в сообщении ведомства.

В главке уточнили, что к месту происшествия направлены службы экстренного реагирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение стройотрядов в РФ: на строительство моста в оккупированный Крым отправят студентов МГУ

"Информация уточняется", - добавили в ведомстве оккупантов.

По предварительным данным, на борту находились 12 членов экипажа.

Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы.
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А якого лисого вони в місті Азов Ростовської області робили?
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Ну вот и начинает проясняться причина аварии - очевидно кацоматросы как и полагается были в стельку пьяные
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може й забули. але швиденько надолужують

В район спасательной операции направлены суда "Епископ" (та інші)
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У меня тоже ощущение что они их для основы моста топят, то кран плавающий у них там утонул, причем в прошлом году еще один кран при буксировке утонул. Короче параша загаживает акваторию Крыма так чт когда Крым вернется еще лет 10 его чистить отстраивать и приводить в порядок придется
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Та ты шо?! А то, что там вполне могут быть украинцы- это как? Эта лоханка, которой 37 лет- ранее была украинской. Щас- под панамским. Вышли из пролива... встретили волну... похоже- перелом корпуса.
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раніше було українським, теперь під панамським. а взагалі "В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно". та то таке... за пьять хвилин воно вже буде "піднімецьке" або "підяпонське"?
"який же мені прапопець тепер начепити, щоб українці поспівчували?" - дуже напружено думає капітан та стукотить скоріш морзянкою до Андрей Шевченко 73396fdd
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неохота встрявать в вашу интелектуальную беседу но, исходя из названия судно реально могло быть "стырено" кацами.
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нижче навів данні з руського реєстру. турецьке судно.
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Это точно . Когда рашу выгоним , еще от тех сваи чистить
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Шкода нема інформації про кацапських дохляків.
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Поплыли слушать концерт ансабля им.Алексанрова
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яволь... вони ж розмножуються на суднах, чи ні?

На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, передает РИА «Новости».
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Последний раз экипаж судна вышел на связь в 14 километрах от берега, глубина моря в этом районе достигает 100 метров. Поиски сухогруза осложняются погодными условиями - сейчас на море волнение в четыре балла.
Известно, что судно "Герои Арсенала", ходившее под флагом Панамы, следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна. На его борту находились 12 человек, их личности и гражданство сейчас устанавливаются.
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Вот-вот... у нас ранее на эту калошу народ набирали. Потому- вполне допускаю- и сейчас там наши есть.
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«В ночь с 18.04 на 19.04 в 2.22 моск. времени в районе керченского пролива затонул т/х "Герои Арсенала" "Geroi Arsenala" с грузом пшеницы и экипажем из 12 человек (8-украинцы, 3-россияне, 1-грузин) на данный момент спасти удалось 1 человека 1982 г/р. ведутся поиски.

В 07-40
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Українці на кацапському кориті не плавали б.
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Даже не сомневайся. Ходят, еще как ходят ЧМП разворовали, буржуи на борт не берут, а жить надо
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ну й тут зазначу... тії українці розмножуються на суднах, що в окуповану керч плавають чи бігом громадянство міняють, коли тонуть?

На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, передает РИА «Новости».
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Если с зерном - пиз...ц. Зерно, намокая, здорово себя ведёт. И холодно в воде, судно панамское, а погода наша.
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ні, зерно руське

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Иван Капустин. Потерпевший крушение в районе Керченского пролива сухогруз "Герои арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна, сообщает ГУ МЧС по Крыму.
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И потом Крым вроде переписали под Ростовскую область . Точно не знаю.
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ні, не керч



Азо́в (прежние наименования Азак (XIII-XIV вв.), Тана (XV-XVI вв.) - город в Ростовской области, административный центр Азовского района. Население - 81 862[2] чел. (2016).

Благодаря своему выгодному географическому расположению сегодня Азов - это развивающийся международный морской порт со всей необходимой инфраструктурой, перерабатывающий в год около 1 млн т различных грузов,
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само судно, по предварительным данным, затонуло Всего,, на борту находилось 12 человек: "девять - россияне, еще двое, по предварительным данным, - граждане Украины, и один предварительно - Грузии"
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Под флагом Панамы? Это наверно порох офшорную пароходную компанию открыл
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Geroi Arsenala
02.2015 ПанамаПрочие (Турция)Владелец:

08.2013 Фритаун

Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
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А почему пишут шо рюцкое судно затонуло? И потом название странное - это какого арсенала герои? Может это киевский Арсенал ( была улица Январского восстания- это герои Арсенала). Тогда это судно украинское и кто то его украл.
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воно колись було укррічфлот ще за срср. тепер - турки
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То есть сперли или при кучме или при кравчуке . Все , поехала в будапешт. Но тема уворованного флота интресна.
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знов ні. 2015 рік

Geroi Arsenala
02.2015РСУВ районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала" - Цензор.НЕТ 7702 ПанамаПрочие (Турция)Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
08.2013В районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала" - Цензор.НЕТ 7702 Фритаун Герои Арсенала
08.2005В районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала" - Цензор.НЕТ 7702 ХерсонПАО СК Укрречфлот
11.1992
11.1989РР УССРВ районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала" - Цензор.НЕТ 7702 ХерсонМежотраслевое государственное объединение Укрречфлот
1988ПО Главречфлот
????Главное управление речного флота при Совете министров УССР Волго-Балт 224 РР РСФСРВ районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала" - Цензор.НЕТ 7702 КалининградГП Западное речное пароходство МРФ РСФСР
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+++
и будет тот день когда россии не будет вообще, ее просто не будет!!!
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Хорошо бы все опоры что поставили в проливе развалились и подохла куча ватников
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На Керченском мосту внезапно добавился один пролет...
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Какая то извращенная радость в коментариях. Нужно быть всегда людьми.(((((
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ну конечно ..." люди " на помойке рамблера и на востоке Украины да более 80 процентов всего шайтаната... извращенная радость ... нет не извращенная .. а обыкновенная... бог сучку метит...
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А кто убил и убивает Украинских солдат-это люди???Лучше закройся.
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ну щоб вже не перегибати, то слід сказати, що вбивають точно не ці моряки. але порушують міжнародні морські закони, закони україни та підтримують агресора - точно вони
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Ниже комментарии россиян на сайтах и Форумах:
Сергей Козак: «У меня каждый день хорошее настроение, и радуюсь любому здохшему хохлу, от дезинтерии (правильно «ДИЗЕНТЕРИЯ» - прим. Антипы) или от сала главное что б побольше здыхало!».
alex culibin
«хохлопидоры свинорылые вы мусор генетический - сатаниская перхоть, чмари гнойные».﻿
Виталий Юбенюк.
«А у нас в микрорайоне вчерась хохла зарезали-гастрабайтера... Еще днем в гараже слесарил, а вечером под домом с ножевыми раненниями нашли...Бу-га-га-га!».﻿
Николай Пашков
«скоро мы акупируем ещё 6 областей недостраны. ну как акупируем.... сами к нам прибегут. как Крым))))﻿»
hanter2035: «Был бы у меня Тополь))) я бы из своего родного Красноярска Варшаву бы разнес)))».
Рецензия россиянина на авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010, в которой погибло Польское Правительство:
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
Москвитяне должны попросить прощения у народов, которые они оскорбляли.
Ниже комментарии россиян на сайтах и Форумах:
Сергей Козак: «У меня каждый день хорошее настроение, и радуюсь любому здохшему хохлу, от дезинтерии (правильно «ДИЗЕНТЕРИЯ» - прим. Антипы) или от сала главное что б побольше здыхало!».
alex culibin
«хохлопидоры свинорылые вы мусор генетический - сатаниская перхоть, чмари гнойные».﻿
Виталий Юбенюк.
«А у нас в микрорайоне вчерась хохла зарезали-гастрабайтера... Еще днем в гараже слесарил, а вечером под домом с ножевыми раненниями нашли...Бу-га-га-га!».﻿
Николай Пашков
«скоро мы акупируем ещё 6 областей недостраны. ну как акупируем.... сами к нам прибегут. как Крым))))﻿»
hanter2035: «Был бы у меня Тополь))) я бы из своего родного Красноярска Варшаву бы разнес)))».
Рецензия россиянина на авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010, в которой погибло Польское Правительство:
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
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Правильнее сказать так: - "Вражеское судно пошло ко дну рядом с временно оккупированной территорией".
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може, як море копали, хтось лопату забув і наткнулись?
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шо, тільки одне корито, а треба більше, шоб ще і військовий їх мотлох пішов на курськ...!!)
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напевне буде більше. бо вже мають досвід з ракетами:

"
В район спасательной операции направлены суда "Епископ" (та інші)

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/4192798"
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то трамп или кучма на заднем плане?бо похожи...
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руські пишуть:
Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы, - сообщает ТАСС.
http://echo.msk.ru/news/1965774-echo.html
і добавляють:
tvitov66 19 апреля 2017 | 07:29
Простите, а потерпели крушение герои лондонского арсенала или нашего - Тульского? able_seaman__ 19 апреля 2017 | 07:22
Неужели в мост въехал )) Бывает.. gvs 19 апреля 2017 | 07:27
"Исчезло" в современном понимании - значит с3,14здили ))) davit_koloradov_ 19 апреля 2017 | 07:31
Так и мост может исчезнуть... wrongway1 19 апреля 2017 | 08:03
исчезновении сухогруза-----Филадельфийский эксперимент
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ще щось знайшов
Geroi Arsenala
02.2015РСУВ районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно - Цензор.НЕТ 4656 ПанамаПрочие (Турция)Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
08.2013В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно - Цензор.НЕТ 4656 Фритаун Герои Арсенала
08.2005В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно - Цензор.НЕТ 4656 ХерсонПАО СК Укрречфлот
11.1992
11.1989РР УССРВ районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно - Цензор.НЕТ 4656 ХерсонМежотраслевое государственное объединение Укрречфлот
1988ПО Главречфлот
????Главное управление речного флота при Совете министров УССР Волго-Балт 224 РР РСФСРВ районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно - Цензор.НЕТ 4656 КалининградГП Западное речное пароходство МРФ РСФСР

тобто продавали-продавали та нарешті розпродали. турки там вже давно керченський міст бомбардують баржами. тепер от ще раз напевне спробували
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ото я уже писал раньше шо, не пошло на пользу кацапам "стыреное"
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Когда турецкое судно проходило в керчи с азова и на летело на сваи телепортатора "мост" , хуйло визжал что они должны заплатить штраф за поврежденную сваю. Какую сваю если " их там нет"? Не в однои карте судоходства международнои этого не будет, ну так это все и заглохло,владелец судна видимо предложил им подать в международный суд.
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а рыба зерно ест? Ну, хоть голодной неостанется.
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Произошла стихийная декоммунизация. Название "Герои Арсенала" дано в честь большевистской сволоты, поднявшей восстание в Киеве, в тылу войск УНР, обороняющихся от наступающих войск большевиков.
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Когда Керчинский пролив контролировался Украиной, такой х*йни там не случалось.
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А вы уверены, что там были не китайцы?
**...
Зачем в Крыму нам укроиностранцы?
И мост теперь совсем уж ни к чему.
Ведь нам помогут русские китайцы!
Спасти свою великую страну.
Полсотни лодок каждую минуту
Гостеприимно примет наша Керчь.
Полюбим мы юани, как валюту.
И выучим китаистую речь.
Китайских русов крепкие объятья
Удержат полуостров на плаву.
Как вариант - индусы тоже братья.
Вот только поделили бы Москву. (полностью: Керченская переправа )
В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно - Цензор.НЕТ 8170
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Для кацапов,судно плвало под флагом Панамы,на борту было девять россиян,два украинца и грузин,....одного украинца уже спасли
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Позже один моряк с сухогруза поднят на борт судна «Армада Навигатор». Его состояние оценивается как удовлетворительное. В МЧС отметили, что моряк «сильно переохлажден».
Спасатели обнаружили еще четырех членов экипажа с потерпевшего крушение в Черном море сухогруза «Герои Арсенала». «Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах», - сообщил представитель спасательного ведомства.
Читать полностью: https://news.tut.by/accidents/540133.html
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Запчасти со стройки керченского моста раскидало штормом, вот и напоролось судно на какую-то хрень небось. Доигрались, так и паром с людьми может навернуться. Пора закрывать керченскую переправу, пусть самолетами аэрофлота летают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ районе Керченской переправы потерпело крушение судно "Герои Арсенала"
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