 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.
По данным штаба, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Здесь, огнем из минометов калибром 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям сил АТО в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам вблизи Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя - пулеметы крупных калибров. Под Новотроицким и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.
На донецком направлении, позиции сил АТО в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков и Опытного - вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
На луганском направлении, из автоматических гранатометов, минометов калибром 120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам вблизи Катериновки. По позициям вблизи Крымского противник бил из минометов калибром 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.
Как сообщалось ранее, 17 апреля боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО.
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После этого можно вам верить????
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