EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  1233  15
Все про:авиация (1739) Россия (70021) самолет (2145) США (12398)

 Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски

Два российских бомбардировщика ТУ-95 пролетели вблизи Аляски, в 100 милях от острова Кадьяк и в 280 милях к юго-западу от военно-воздушной базы США Элмендорф.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников.

На перехват бомбардировщикам вылетели американские истребители F-22. Они сопровождали российские самолеты около 12 минут, пока те не изменили курс и не направились на свою авиабазу в восточной России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет ВМС США провел разведку возле оккупированного Крыма

Отмечается, что этот случай стал первым, после вступления в должность президента США Дональда Трампа, когда РФ направила свои самолеты так близко к США.

Как известно, полеты российских военных самолетов также участились вблизи границ европейских стран.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Можуть, коли захочуть...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що андруша - тяжка доля кацапського троля на Цензорі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все пытаются потрясти всех мощью ... а трясут мощами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Невже хуйло сподівається на те, що Трамп злякається його літаючого металобрухту?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И зачем про каждый "пук" писать? Перехватывать - это их повседневная и рутинная работа, вот если бы сбили, то это уже другое дело!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вообще, дальняя стратегическая авиация без поддержки истребителей - это летающие гробы! Другое дело подводные лодки (если успеют уйти на глубину), то есть шанс выжить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
набагато смішніше, це коли кацапська тролятина смердить на українському сайті з під прапора сша
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почитайте, что такое "ревущая корова баренцева моря". На такой выживешь, да...

НИХЕРА у них нет ни в вооружениях, ни в экономике, ни в технологиях. Я к тому, что не нужно идеализировать педорашию хоть в чем-то. Их не трогают только по одной причине - говно, пока не высохло, лучше не ворошить - измажешься и вонять будет. Т.е. опасности на самом деле никакой особой - просто противно и лениво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нас тем временем вон чего случилось - на цветущую магнолию снег выпал. Такая вот нынче весна:
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски - Цензор.НЕТ 1653
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти