 Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников.
На перехват бомбардировщикам вылетели американские истребители F-22. Они сопровождали российские самолеты около 12 минут, пока те не изменили курс и не направились на свою авиабазу в восточной России.
Отмечается, что этот случай стал первым, после вступления в должность президента США Дональда Трампа, когда РФ направила свои самолеты так близко к США.
Как известно, полеты российских военных самолетов также участились вблизи границ европейских стран.
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НИХЕРА у них нет ни в вооружениях, ни в экономике, ни в технологиях. Я к тому, что не нужно идеализировать педорашию хоть в чем-то. Их не трогают только по одной причине - говно, пока не высохло, лучше не ворошить - измажешься и вонять будет. Т.е. опасности на самом деле никакой особой - просто противно и лениво.
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