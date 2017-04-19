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 За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

Двое украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 18 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Как бахнуло, и все посыпалось! Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!", - жительница Авдеевки об обстреле. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 17 апреля боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО.



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Зато в телефонных переговорах четверки было отмечено - "Они поприветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи".

Наш негарант играет на руку путлеру!

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Почему новое вооружение продаётся за границу , а рухлядь идёт на фронт ?
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Скорішого одужання пораненим хлопцям!!! смерть рашиським окупантам!!!! Мочкуйте хлопці клятих мокш та інших років, бо це є тьма на Землі!!!!
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