 Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и основных результатах, которых удалось достичь. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля электронного открытого реестра возмещения НДС.
Порошенко подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем 2 млрд долларов, создав десятки тысяч рабочих мест.
Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.
Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", - полагает Порошенко.
Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину.
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Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, Источник: http://censor.net.ua/n436823
Речь шла об этих компаниях.
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Что-то типа Offshore Company LTD
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Пока только эти цифры нашел...
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