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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1032) Великобритания (1571) визит (2132) инвестиции (759) Порошенко (12724)

 Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко

В ходе официального визита в Великобританию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и основных результатах, которых удалось достичь. Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля электронного открытого реестра возмещения НДС.

Порошенко подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем 2 млрд долларов, создав десятки тысяч рабочих мест.

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Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", - полагает Порошенко.

Президент пригласил британский бизнес инвестировать в Украину.
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Совет форумчанПравила форума
 
За последние три года 2 миллиарда? или инвестиции при бандитских попэрэдниках - в зачет пошли?
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"...Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора...", - украинский рынок по привлекательности внизу рейтинга, коррупция одна из самых высоких, энергетический сектор (ТЭС) сотрясали проблемы с поставкой угля... Так где успехи Украины?
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создав десятки тысяч рабочих мест---- чет скромничает. десятки миллонов!
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взяли бабло и вывели в оффшоры, а бритам травят про десятки тысяч рабочих мест, которые вот-вот начнут нести золотые яйца.
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а можно поимённо указать предприятия созданые британским бизнесом? Хочется знать, куда ушли два милиарда?
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Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, Источник: http://censor.net.ua/n436823
Речь шла об этих компаниях.
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И в той чайной компании работает вся Киевская область или всего пару десятков человек . По большому счету гордится пока что не чем.
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У меня нет количества работающих в этих компаниях.
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Уверен что на уровень безработицы в конкретной области это не как не повлияет.
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это наверное он сказал про компании виргинских островов )).
Что-то типа Offshore Company LTD
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Два лярда зелени за три года конечно это много. Но , если посмотреть, что при дебильной Лерке вывезли 50, то как то не очень.
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Вроде 2 млрд большая сумма, но им стоило привести тут сравнительную таблицу инвестиций Британии за этот период в другие страны. Тогда можно и оценить эту сумму.
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Насколько мне известно, Британия инвестирует 2 млрд в день. Я могу ошибаться , но это по памяти.
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Великобритания является не только крупным мировым реципиентом ПИИ, но и играет ведущую роль среди мировых экспортеров ПИИ. В 2013 г. она занимала второе место после США в мире по объему ПИИ, вложенных за пределами страны, - 1,884 трлн долл. [10].
Пока только эти цифры нашел...
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Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - НУ И ЛОХИ !!! Их тут Порошенко и его гопКО на деньги кинет !!!
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Отвечаю за свои слова т.к. в курсе этого вопроса не по наслышке. Нахальное вранье и чисто совковое преукрашение фактов. Самое печальное, что этот пудель представляет Украину, а когда он вот так публично врет, авторитет и тем более привлекательность для бизнеса страны явно проигрывают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБританский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко
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