Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.
Она напомнила, что особый порядок судопроизводства предусматривает обязательное признание вины фигурантом, дачу показаний, а также принятие мер для возмещения ущерба по делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая.
Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года создали организованную группу в Москве. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову и других лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".
С мая 2009 года по декабрь 2015 года путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей (2,028 млрд. долларов по сегодняшнему курсу).
Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск.
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01:55 Глава российского "Внешпромбанка" призналась в хищении $2 млрд
ой британский ли?)
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