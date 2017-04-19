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 Глава российского "Внешпромбанка" призналась в хищении $2 млрд

Глава российского "Внешпромбанка" Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у финучреждения и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

Она напомнила, что особый порядок судопроизводства предусматривает обязательное признание вины фигурантом, дачу показаний, а также принятие мер для возмещения ущерба по делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 мая.

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Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года создали организованную группу в Москве. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову и других лиц в целях систематического хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей (2,028 млрд. долларов по сегодняшнему курсу).

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск.
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