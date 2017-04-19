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Все про:Ирак (250) ликвидация (344) терроризм (20139) ИГИЛ (492)

 Полиция Ирака заявляет о ликвидации полевого командира ИГ по кличке Русский

Полиция Ирака заявила о ликвидации одного из полевых командиров террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Хаджера по прозвищу Русский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, террорист был уничтожен при ракетном ударе по штабу боевиков ИГ в западной части Мосула. Представители полиции не называют настоящего имени и гражданства убитого, но не исключают, что он может быть выходцем из России.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула от боевиков началась в октябре 2016 года. На данный момент освобождена восточная часть города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана

Всего, по данным ООН, с начала военных действий Мосул покинула четверть довоенного населения - примерно 500 тысяч человек. По меньшей мере, еще полмиллиона мирных граждан находятся сейчас в подконтрольной ИГ западной части Мосула.
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осталось ликвидировать еще 50 тысяч боевиков игил и дело будет сделано
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Зачем из всех ликвидировать? Просто выдавить на масковию,нехай они там тоже повеселятся.
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Кругом эти уроды.Такое впечатление что не китайцев миллиард.

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Порозлазилися, як таргани. Вивести важко. І лише гадять.
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ДАЖЕ ПОЛИЦИЯ ИРАКА МОЧИТ ЭТИХ РУССКИХ. ТОЛЬКО НАМ МИНСК МЕШАЕТ..
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За пол года освобождена только восточная часть города - передайте им что освобождать ползком хорошо, но пешком будет быстрее!
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