 Полиция Ирака заявляет о ликвидации полевого командира ИГ по кличке Русский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, террорист был уничтожен при ракетном ударе по штабу боевиков ИГ в западной части Мосула. Представители полиции не называют настоящего имени и гражданства убитого, но не исключают, что он может быть выходцем из России.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула от боевиков началась в октябре 2016 года. На данный момент освобождена восточная часть города.
Всего, по данным ООН, с начала военных действий Мосул покинула четверть довоенного населения - примерно 500 тысяч человек. По меньшей мере, еще полмиллиона мирных граждан находятся сейчас в подконтрольной ИГ западной части Мосула.
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