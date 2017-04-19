 Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом свидетельствуют афиши и открытая продажа билетов на шоу исполнителя.
Баста планирует дать два концерта в Украине - в Киеве и Одессе. Стоимость входных билетов начинается от 500 гривен.
Российский исполнитель не единожды выступал в Крыму после оккупации полуострова Россией. В частности, его концерты состоялись в 2014 и 2015 годах.
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Опыт - дело наживное.
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Пусть опять едет в крым...
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Непритомного його захопили у полон. Він втратив ногу. Однак, у 2015 році став на протез та повернувся до ЗСУ. Нині він командир взводу. Вони були в донецькому аеропорту останніми. Кілька десятків українських "кіборгів" тримали оборону аеропорту в найважчі дні і ночі, під майже безперервними обстрілами. Тримали оборону 242 дні. кулеметник 80-ї бригади із Калуша Станіслав Стовбан був одним з цих бійців.
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