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 Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), неоднократно выступавший в оккупированном Крыму, собирается дать концерты в Киеве и Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом свидетельствуют афиши и открытая продажа билетов на шоу исполнителя.

Баста планирует дать два концерта в Украине - в Киеве и Одессе. Стоимость входных билетов начинается от 500 гривен.

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Российский исполнитель не единожды выступал в Крыму после оккупации полуострова Россией. В частности, его концерты состоялись в 2014 и 2015 годах.
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надо его пустить. и пусть его здесь убьют. и все мы будем знать что это сделал путин. и баста.
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арестовать етого питара и обменять на режиссера Сенцова. Думаю что обмен адекватный.
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а че вы только сейчас проснулись? он в украине с 2014 по 5 концертов ы год дает...
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таки да. бывал неоднократно. просто в СБУ у нас одни подонки работают которым побыстрей бы на лексус настричь, а не о стране думать и вовремя запрещать въезд таким кадрам.
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ОНО собирается! А СБУ не собирается послать его следом за барышней на коляске самойловой? Шастают, как у себя дома!
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Если можно камеди вумен, то почему ему нельзя?
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И камеди вумен нельзя, просто прикордонники промаргали...
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раз у него "ума хватило" ездить в оккупированный Крым, ну тогда кто ему доктор.
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еще 4 миллиона гастеров не забудьте позвать домой
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"Кіборг" із Калуша Івано-Франківської області Стас Стовбан: "Я підписав контракт до кінця особливого періоду - схоже, це на все життя..." Під час оборони ДАП йому бетонною брилою привалило ногу, але він 10 годин продовжував відстрілюватись.

Непритомного його захопили у полон. Він втратив ногу. Однак, у 2015 році став на протез та повернувся до ЗСУ. Нині він командир взводу. Вони були в донецькому аеропорту останніми. Кілька десятків українських "кіборгів" тримали оборону аеропорту в найважчі дні і ночі, під майже безперервними обстрілами. Тримали оборону 242 дні. кулеметник 80-ї бригади із Калуша Станіслав Стовбан був одним з цих бійців.

Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину - Цензор.НЕТ 2445
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Ну выступал в Крыму. Хоть чуток поднял настроение оккупированным, раз родная страна даже не планирует войсковую операцию по их освобождению. Это плохо? И кстати, вроде как никакого запрета выступать в Крыму не существует. Запрещено въезжать туда не через Украину.
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все одно пристрелить. на одну вату меньше станет.
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Все эти русские так званные музыканты будут к нам ехать и пропагандировать свой стиль жизни,пока у нас не поменяется полностью мышление.Как говорится если есть спрос то будет и предложение.
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