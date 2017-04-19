 Мэр Черновцов Каспрук просит парламент назначить перевыборы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на сессии горсовета.
По его мнению, в сессионном зале депутаты занимаются противостоянием и подковерной борьбой, а не работой на пользу города и жителей. Решение, по мнению Каспрука, в такой ситуации одно - перевыборы.
"Соответствующее обращение об объявлении внеочередных выборов Черновицкого городского совета направил в Верховную Раду Украины. Убежден, что одновременно должны состояться и выборы городского головы. Ответственность за год потерянных для города возможностей, уныние черновчан, предательство завета наших славных предшественников должна быть общей. Имейте мужество и честь признать это и пойти на выборы!" - сказал он.
Мэр обратил внимание на то, что уже более года Черновицкий городской совет работает без секретаря и с исполнительным комитетом, который не имеет полного состава. По мнению Каспрука, постоянно наблюдается блокирование работы исполнительных органов и коммунальных предприятий, пренебрежение чиновников к интересам черновчан и законам Украины, дешевый социальный популизм, что негативно сказывается на деятельности городского хозяйства, качества административных и других услуг. По его словам, из-за неэффективности работы депутатов бюджетные средства не распределяются, дороги не ремонтируются, детские сады не строятся, а городские больницы остаются без необходимого медицинского оборудования.
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население обокрали на один процент - Майдан!В Украине
- нищету обобрали в три раза - стабильность!...
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Бував - заііііїііпіііісь!!! ))))
Бував і в Сєвєрной- нахнахнахнах(,щось мишку чи Мене заклинило)
)))
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