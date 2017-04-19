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 Политика Украины
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 Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник часто дискутирует с антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в интервью ТСН.

"Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств. Иногда эти споры выходят в публичную плоскость. Иногда мы считаем, что доказательств достаточно, а передаем подозрение, и оно не подписывается", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник

По его словам, так было с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. "Подозрение было только официально передано 8 февраля, а согласовано было 2 марта. До этого было неофициальное обсуждение этого подозрения, но результат есть", - рассказал чиновник.

"Когда мне задают вопрос, какие у нас отношения, я говорю: давайте посмотрим, что нами сделано. Если говорить честно, главу ГФС кто привлекал? Главу ЦИК кто привлекал?" - добавил Сытник.
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Дискуссии..., дискуссии..., дискуссии... А зарплата, и не маленькая, идет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"
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