 Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в интервью ТСН.
"Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств. Иногда эти споры выходят в публичную плоскость. Иногда мы считаем, что доказательств достаточно, а передаем подозрение, и оно не подписывается", - сказал он.
По его словам, так было с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. "Подозрение было только официально передано 8 февраля, а согласовано было 2 марта. До этого было неофициальное обсуждение этого подозрения, но результат есть", - рассказал чиновник.
"Когда мне задают вопрос, какие у нас отношения, я говорю: давайте посмотрим, что нами сделано. Если говорить честно, главу ГФС кто привлекал? Главу ЦИК кто привлекал?" - добавил Сытник.
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