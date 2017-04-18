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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (843) пенсия (1580) Рева (182)

 Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева

Отечественная пенсионная система сегодня находится на грани катастрофы, считает министр социальной политики Андрей Рева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Доходы ПФУ, по словам Ревы, покрывают лишь 50% потребностей Фонда.

Также читайте: "Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - Гончаренко

"Мы сегодня находимся в ситуации, при которой минимальная пенсия 1247 грн, при этом еще несколько сотен тысяч человек получают пенсию 949 грн, средняя пенсия 1823 грн по Украине, 12 млн. пенсионеров. И для того, чтобы заплатить им эти мизерные пенсии доходов Пенсионного фонда хватает ровно на половину. Вторую половину мы дотируем из бюджета. Это нормальная ситуация? Нам нужен МВФ, чтобы увидеть, что там катастрофа, что это мизерный уровень пенсионного обеспечения. Мы сегодня дотируем из бюджета на половину, воюющая страна, в которой 134 млрд тратится на национальную оборону и безопасность и 140 млрд тратится на дотацию Пенсионного фонда. При этом это самый низкий уровень пенсионного обеспечения в Европе. Поэтому здесь МВФ не нужен. Здесь нужно задавать вопрос ко всей власти в Украине, как мы дожились до такого, что мы сегодня стоим перед возможной катастрофой, причем катастрофой колоссальной", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопительная система позволит передавать пенсии по наследству, - Розенко

Как сообщалось, Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье, передает "Экономическая правда". В свою очередь Розенко заявил, что сейчас Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.
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Дружок-стоматолог у Ревы со своими 9-тю неоформленными рабочими эту катастрофу приближал как мог. а Рева знал и молчал....
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угу.." ну а ты у нас на кой, с острой саблею такой?" )))
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Украинцы вы добейтесь чтобы ваши семьи получили в равных долях свою часть земли это и будет ваша доля в пенсионный фонд,землю передайте в Пенсионный банк и пусть крутится ваша земля на ваше усмотрение или государства, а государству Украина тогда нужно будет беспокоится только за пенсии гос служащих,которых нужно свести на минимум. Пенсии вообще нужно отменить,когда украинец станет собственником,он сам найдёт как обеспечить себе старость. И защищать будет что украинцам,это свою Родину,землю,а не квадратные метры в Хрущёвке Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева - Цензор.НЕТ 8143
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Чого твої руки так тягнуться до моєї землі Я таким як ти давно пропонував поміняти свою квартиру на мою землю, далі діли її чи продавай чи здавай в оренду. Чомусь нікому не хочеться . Або давай розділимо і приватизовану землю і приватизовані квартири. Також бажаючих не бачу. А ділити мою землю скільки завгодно.
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15 соток это не земля, это надел для того ,что бы раба государство держало в стойле.
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Все пенсионеры агенты Кремля! Не платить и они сами вымрут. Они работали на коммунистов, пусть комуняки и платят😀
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еще прекратить пользоваться коммунальными сетями, построенных при коммунистах, и просто по европейски ходить в окно!
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рева, ваш режим наче чума,
ви - гиди, п`явки, глисти, що присмокталися і не даєте країні дихати вільно
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Только всмотритесь в их лица-это же мафиози.Гляньте,например,на премьера Англии и других нормальных стран-отличия на лице.
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В данном случае надо смотреть не на лица, а на животы - признак порядочности
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о,цифры.это хорошо.
хотелось бы знать количество и размер (хотя бы средний) спецпенсий,например,судейскую,депутатскую,генеральскую,прокурорскую.
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О, Offshore ента харррашо...
Там наші та внуків пенсії...

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Рева - уровняй пенсии судей,прокуроров,мусоров,депутатов, скотов президентов с пенсиями учителей,врачей,рабочих !Что вам мешает это сделать . А это не сделаете то вас тварей не смотря на вашу сучью конституцию вырежут ! И молю БОГА чтоб это произошло как можно скорее !!!
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Хто розікрав пенсійний фонд, що невстановлені особи, думається що цих осіб цсі знають поіменно, Тоді чому до цього часу не повернуті кошти.
Чи знов не туди пішло повернення.
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Поставьте еще парочку таких рев и катастрофа наступит уже завтра
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Люди, которые обманом и подтасовками
захватили власть в Украине, живут в зоне доллара и Евро, лечатся в зарубежных
клиниках, детей обучают за границей... Зачем им Украина, кроме собственного
обогащения?... В этом проблема...
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Були казочки про "бесвіз" ..
Зараз про "бесПенс"...
)))
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Рева ты не стой стороны смотришь на проблему!!!
Ну так реформируйте экономику, искорените реально коррупцию, проведите нормальную налоговую реформу, чтоб выгодно было инвесторам открывать у нас производства с высокой добавленной стоимостью, это гарантирует работникам высокие зарплаты ибо только высокие зарплаты, это гарантированное наполнение пенсионного фонда... без всего сказанного выше любая пенсионная реформа обреченна на провал, что бы ты не реформировал это денег в пенсионный фонд не добавит....
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Лично я нахожу все эти возгласы достаточно симптоматичными. Поехала критика правительства. Причем одобренная с банковой. К чему бы это? Возможно, что это мне лишь кажется, но как по мне это попахивает сурьезными перетрахиваниями во власти. Как вам такой сценарий - гнойсман отыгран и уходит, порошенко договаривается с жопоблоком и воинствующим радикалом. Этого уже вполне достаточно, чтобы забить последний гвоздь в гроб фронтовиков и попереть их из коалиции. В особенности после последних критических речей бурбаки. Есть тут и еще одна мелочь. Если попрут фронт, то автоматом попрут и авакова, который со своей армией пока как кость в горле у власти. Имхо, разумеется
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бред я думаю(особенно про "воинствующего радикала")
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Вы полагаете с ним нельзя договориться? Мне кажется за деньги он готов на все
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Это намек на то, что скоро пенсии платить будет нечем?
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Вторую половину мы дотируем из бюджета. Это нормальная ситуация?

Да. В нормальных странах принято заботиться о тех кто не может заработать себе на жизнь.
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Каждый день правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к катастрофе...
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Рева, надо ещё опустить уровень жизни, поднять тарифы, поднять акциз на сигареты-бензин-водку-пиво, ввести налог на воздух-дождь-солнце, абонплату не только на газовые трубы, но и электропровода, запретить жить больше возраста-выхода на пенсию, а тех, кто переживет -расстреливать! Запретить людям зарабатывать деньги (всё, что заработали - отдавать правительству на очередной дворец), рева, сколько ещё не сделано! Надо успеть, пока вас, тварей, не повесили на фонарных (не работающих) столбах!
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Здесь нужно задавать вопрос ко всей власти в Украине, как мы дожились до такого, что мы сегодня стоим перед возможной катастрофой, причем катастрофой колоссальной элементарно ватсон, просто напечатали ничем не обеспеченные деньги и те кто были при власти поменяли бумагу на доллары и вывели ее за границу, по классической схеме Лазаренко.... хочу напомнить что в 1996 году гривна стоила 1.3 грн за доллар, за двадцать лет она обесценилась в 20 раз...
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Зачем он нам об этом рассказывает?... Он что, журналист?...
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как мы дожились до такого... Рева полный долбоеб или корчит из себя долбоеба? например сапожник или часовщик зарабатывающий в месяц 3-5 тысяч платит в пенсионный 700 грн и в то в же время владелец охеренного торгового центра открывает несколько СПД с которых тоже платит 700 грн при этом СПД показывает доход 1 миллион, а таких у него сотня и экономит на уплате налога в пенсионный фонд несколько лимонов.
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Интересно, Коболев, который получает зарплату пять миллионов гривен в месяц, знает, что может остаться без пенсии?
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ЩА КАБМИН НАРАБОТАЕТ СВОЙ ВАРИАНТ. А ТА И РАДА С АП. А КАТАСТРОФА У НАС ВСЯ СТРАНА. ЧТО ТАМ УЖЕ СЕСНЯТЬСЯ.
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как мы дожились до такого, говоришь.Не тем вопрос задаешь
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Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева ------занавес------
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С такими правителями стране точно катастрофы не избежать
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Прокуроры и судьи эту проблему для себя решили - назначили себе пенсию 80% от своей зарплаты, что в итоге получилось около 250 тыс гривняков!
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платил,платил пенсии лугандонам и тут вдруг его осенило
я честно не понимаю вашу власть: у низ мозги точно есть?
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Ага, а как это мы дожили до того, что работоспособное население табунами валит из Евро-Реформированной Украины, а оставшееся не хочет работать в белую и платить в ПФ?

А потом задаемся риторический вопрос

Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева - Цензор.НЕТ 2851
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева
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