 Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Доходы ПФУ, по словам Ревы, покрывают лишь 50% потребностей Фонда.
"Мы сегодня находимся в ситуации, при которой минимальная пенсия 1247 грн, при этом еще несколько сотен тысяч человек получают пенсию 949 грн, средняя пенсия 1823 грн по Украине, 12 млн. пенсионеров. И для того, чтобы заплатить им эти мизерные пенсии доходов Пенсионного фонда хватает ровно на половину. Вторую половину мы дотируем из бюджета. Это нормальная ситуация? Нам нужен МВФ, чтобы увидеть, что там катастрофа, что это мизерный уровень пенсионного обеспечения. Мы сегодня дотируем из бюджета на половину, воюющая страна, в которой 134 млрд тратится на национальную оборону и безопасность и 140 млрд тратится на дотацию Пенсионного фонда. При этом это самый низкий уровень пенсионного обеспечения в Европе. Поэтому здесь МВФ не нужен. Здесь нужно задавать вопрос ко всей власти в Украине, как мы дожились до такого, что мы сегодня стоим перед возможной катастрофой, причем катастрофой колоссальной", - заявил министр.
Как сообщалось, Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы. Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье, передает "Экономическая правда". В свою очередь Розенко заявил, что сейчас Кабинет министров еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.
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При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева(48)
Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева(267)
На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева(28)
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Если ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева(354)
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ви - гиди, п`явки, глисти, що присмокталися і не даєте країні дихати вільно
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хотелось бы знать количество и размер (хотя бы средний) спецпенсий,например,судейскую,депутатскую,генеральскую,прокурорскую.
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Там наші та внуків пенсії...
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Чи знов не туди пішло повернення.
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захватили власть в Украине, живут в зоне доллара и Евро, лечатся в зарубежных
клиниках, детей обучают за границей... Зачем им Украина, кроме собственного
обогащения?... В этом проблема...
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Зараз про "бесПенс"...
)))
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Ну так реформируйте экономику, искорените реально коррупцию, проведите нормальную налоговую реформу, чтоб выгодно было инвесторам открывать у нас производства с высокой добавленной стоимостью, это гарантирует работникам высокие зарплаты ибо только высокие зарплаты, это гарантированное наполнение пенсионного фонда... без всего сказанного выше любая пенсионная реформа обреченна на провал, что бы ты не реформировал это денег в пенсионный фонд не добавит....
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Да. В нормальных странах принято заботиться о тех кто не может заработать себе на жизнь.
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я честно не понимаю вашу власть: у низ мозги точно есть?
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А потом задаемся риторический вопрос
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