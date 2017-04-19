 "Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".
"В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии - 10 740 грн. И 99,9 (процентов. - ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн (это из 12 млн. пенсионеров)", - сказал он.
"Есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров", - информирует глава Минсоцполитики.
"19,2 тыс. пенсионных выплат, которые более 10 тыс. грн, - это неправильно. Они должны попадать под все ограничения, как остальные: у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", - сказал Рева.
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все остальные пенсии ниже", - подчеркнул он.
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Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева(79)
Россияне разочаровались в Трампе, - опрос(170)
"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева(337)
При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева(48)
"Хочешь идти на пенсию в 60 лет — заработай ее" — Рева(0)
К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева(108)
На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева(28)
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Вот он этот неизвестный льётчег !
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В Украине два героя именно Украины, среди летчиков - Александр Галуненко и Сергей Трошин.
Сергей пока не на пенсии.
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По этой награде полные списки.
2) У военных много бабок не платят. Реально летчики-испытатели только на ГП Антонов получают очень много, сейчас 30-50 штук в месяц, раньше - 15-25. Там пенсии в 15-20 штук реальны.
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Уверен - все 100% этих блатных пенсионеров - это министры, как Рева, судьи, прокуроры и другая братия из бюрократов-чиновников, всю жизнь приносивших пользу "перекладыванием бумажек из одной стопки в другую!"
И одного врача, учителя, поэта, художника, агронома или строителя в этом списке нет!
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В Україні розрізняють такі види пенсійних виплат:
- пенсія за віком (конкретно ваша пенсія в старості),
- пенсія за інвалідністю (у тому числі каліцтва) - мали б платить ті хто покалічив,
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника - те саме,
- довічна пенсія???,
- довічна обумовлена пенсія???,
- довічна пенсія подружжя???,
- одноразова пенсійна виплата,
- додаткові пенсії,
- пенсії за вислугу років
- чорнобильська пенсія,
- пенсії за особливі заслуги перед Україною
- пенсії дітей війни.
Увесь цей шалений список пенсій виплачується із внесків на пенсійне страхування, які роблять офіційно працевлаштовані працюючі громадяни України.
ось звідки в нас 12 млн пенсіонерів....
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О Стельмахе глаголю- 120тисч грв прі курсе $8-10 било тело...
А жінка ХРЯКА1.0- 40 тисч грв..
Може Я щось таки та прощелкал...на то и форум...)))
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http://uainfo.org/blognews/1490565201-korruptsiya-vs-pohorony-sudey-za-gosschet.html
А ви, Шановне Панство, про якісь пенсії...
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Нові ціни на поховання у Львові
Виконком мерії затвердив нові тарифи на поховання. У середньому вони зросли на 12 відсотків
Як пояснив директор ЛКП, причиною зростання тарифів на поховання стало підняття мінімальної зарплати.Додамо, що востаннє мерія підвищувала такі тарифи торік.
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Во первых: всевозможные "пенсионеры"-депутаты и "пенсионеры"-чиновники становятся вот такими красивыми "пенсионерами" СРАЗУ после своего 5-летнего срока и получают такие пенсии.
Во вторых: помимо таких пенсий, они совершенно не стыдятся и получают в 3-5 раз БОЛЬШЕ всевозможных доплат: проФФесорские, доХторские, Хероические, Ликвидаторские, и даже всякие Материальные восПОМОЖения, Ветеранские и прочее-прочее-прочее.
В третьих: эти "пенсионеры" имеют вполне легальные бизнес, накопления, дивиденды, ... - от всего того, что они успели украсть, пока не вышли на "пенсию".
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