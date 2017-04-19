EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество
  1580  44
Все про:пенсионеры (581) пенсия (1580) статистика (321) Рева (182)

 "Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева

Максимальная пенсия сегодня в Украине составляет 58 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии - 10 740 грн. И 99,9 (процентов. - ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн (это из 12 млн. пенсионеров)", - сказал он.

"Есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров", - информирует глава Минсоцполитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева

"19,2 тыс. пенсионных выплат, которые более 10 тыс. грн, - это неправильно. Они должны попадать под все ограничения, как остальные: у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", - сказал Рева.

"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. и больше. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель. Все остальные пенсии ниже", - подчеркнул он.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так а кто этот "злоумышленник" который получает такую пенсию в воюющей стране. и пенфонд которой находится перед крахом ?. за что воно накопило?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ее получает Герой Украины и летчик-испытатель.Источник: http://censor.net.ua/n436815
 показать весь комментарий
Ответить
 
это я прочитал. только где те самолеты .которые он наиспытывал?. де та наука?- академиков больше чем во всем мире взятом. генералов. тоже. де результаты за которые они получают такие пенсии?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо законодательно поставить потолок пенсии- 7 минимальных пенсий..и хватит
 показать весь комментарий
Ответить
 
так поставили ж. не больше десятки. и 99 процентов так и получают.. но есть оказывается и другие.. аж испытатель неизвестно чего. вроде самолетов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а техника . которую он испытывал . имеет назву. чи разбилась. после удачного катапультирования?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ан-124, Ан-225. Ну и т.д. Редкий мудак по жизни, честно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель."Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева - Цензор.НЕТ 501
Вот он этот неизвестный льётчег !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про этого мифического летчика-налетчика я уже слышу лет 20!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо живет. этот "Летчик испытатель". Самолетов столько нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если учесть что это женщина, то тогда какие карманы у мужиков?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто женщина? Единственная женщина летчик-испытатель Марина Попович, она живет в Раиссе. И она никогда не была героем ни Совка, ни Украины.
В Украине два героя именно Украины, среди летчиков - Александр Галуненко и Сергей Трошин.
Сергей пока не на пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возможно ты и прав - инфу, что проскочила я не проверял...
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева - Цензор.НЕТ 8046
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще в рашке была Протасова на МиГах вышивала - сейчас уже не летает...
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева - Цензор.НЕТ 9397
 показать весь комментарий
Ответить
 
1) Она не Герой Украины. В списках героев три летчика - Галуненко, Трошев и военный - Тишков, ему почти 70 лет.
По этой награде полные списки.
2) У военных много бабок не платят. Реально летчики-испытатели только на ГП Антонов получают очень много, сейчас 30-50 штук в месяц, раньше - 15-25. Там пенсии в 15-20 штук реальны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров"Источник: http://censor.net.ua/n436815
Уверен - все 100% этих блатных пенсионеров - это министры, как Рева, судьи, прокуроры и другая братия из бюрократов-чиновников, всю жизнь приносивших пользу "перекладыванием бумажек из одной стопки в другую!"
И одного врача, учителя, поэта, художника, агронома или строителя в этом списке нет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто они много знают..им платят за молчание..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему. Я думаю, что Патон, получает не меньше. Строители? Бабушкин пойдет. Поляченко думаю входил в этот круг. Врачи тоже разные бывают. Возианов точно получает овер 30000.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше уж иметь социальное пособие бомжа в Европе, чем пенсию в Украине. А про пенсию этого летчика помню еще при Яныке писали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть где то от 200 000 до 400 000 пенсионеров можно обеспечить минимальной пенсией если использовать этот резерв. Вот и средства откуда можно взять на выплату пенсий народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаєте, ви платите внески в Пенсійний фонд і всі ці внески підуть лише на вашу пенсію????????????
В Україні розрізняють такі види пенсійних виплат:
- пенсія за віком (конкретно ваша пенсія в старості),
- пенсія за інвалідністю (у тому числі каліцтва) - мали б платить ті хто покалічив,
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника - те саме,
- довічна пенсія???,
- довічна обумовлена пенсія???,
- довічна пенсія подружжя???,
- одноразова пенсійна виплата,
- додаткові пенсії,
- пенсії за вислугу років
- чорнобильська пенсія,
- пенсії за особливі заслуги перед Україною
- пенсії дітей війни.

Увесь цей шалений список пенсій виплачується із внесків на пенсійне страхування, які роблять офіційно працевлаштовані працюючі громадяни України.
ось звідки в нас 12 млн пенсіонерів....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесполезно человеку что то говорить, если у него сдвиг по фазе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нююююю...Не знаю жівой он счас ілі ужо там...
О Стельмахе глаголю- 120тисч грв прі курсе $8-10 било тело...
А жінка ХРЯКА1.0- 40 тисч грв..
Може Я щось таки та прощелкал...на то и форум...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
работяга который 30 лет на заводе пахал получает 1500 грн, а сука которая грабила и воровала этих работяг, которая никуя не работала на благо общества, только вставляло палки ему в колеса получает 60000грн, акуенная страна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блядская дэржава,конституция,власть... дальше перечислять не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
держава как раз норм, все есть..а вот люди говно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коррупция vs. похороны судей за госсчет
http://uainfo.org/blognews/1490565201-korruptsiya-vs-pohorony-sudey-za-gosschet.html

А ви, Шановне Панство, про якісь пенсії...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бог в помощь!

Нові ціни на поховання у Львові
Виконком мерії затвердив нові тарифи на поховання. У середньому вони зросли на 12 відсотків
Як пояснив директор ЛКП, причиною зростання тарифів на поховання стало підняття мінімальної зарплати.Додамо, що востаннє мерія підвищувала такі тарифи торік.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Где те самолеты .которые он наиспытывал?. де та наука?- академиков больше чем во всем мире взятом. генералов. тоже. де результаты за которые они получают такие пенсии?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И какая КУРВА дэржавная получает 58 тыс. сраных гривень .Что эти ублюдки сделали такого героического ??????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Летчик испытатель Галуненко. В общем и зарплата у него была некислая 17-20 тысяч при курсе 5. И налогов он платил с нее стало быть штуки 2 баксов в месяц. Их и получает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странное дело - испытатели есть а самолеты все времен совка . А прошло уже 26 лет . ПОРА БЫ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ СЕРИЙНО ПОЯВИТЬСЯ .А те только конхфеткам ПАРАШЕН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю что у конституционных проституток( судей) пенсии в разы больше .Только гостайна это чтоб народ тихо сопел в неведении .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДЕРЬМО. ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!
Во первых: всевозможные "пенсионеры"-депутаты и "пенсионеры"-чиновники становятся вот такими красивыми "пенсионерами" СРАЗУ после своего 5-летнего срока и получают такие пенсии.
Во вторых: помимо таких пенсий, они совершенно не стыдятся и получают в 3-5 раз БОЛЬШЕ всевозможных доплат: проФФесорские, доХторские, Хероические, Ликвидаторские, и даже всякие Материальные восПОМОЖения, Ветеранские и прочее-прочее-прочее.
В третьих: эти "пенсионеры" имеют вполне легальные бизнес, накопления, дивиденды, ... - от всего того, что они успели украсть, пока не вышли на "пенсию".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любят они прикрыватся лётчиком-испытателем, как будто он один из заявленых 19 200 пенсионеров. Одним задницей одного героя закрыли 19200 генералов, министров, прокуроров, судей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти