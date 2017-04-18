 Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая повестка обнародована на сайте ведомства.
"Гражданин Клименко Александр Викторович 16.11.1980 года рождения, проживающий по адресу: г. Киев, ул. Механизаторов, 2, кв. 270, в соответствии с требованиями ст 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вам необходимо явиться 21 апреля 2017 года в 10:00 во второй следственный отдел следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 114, каб. №22, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве 42017000000000113", - говорится в документе.
Напоминаем, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подозревают в совершении ряда преступлений. В частности, ГПУ заочно объявила ему о подозрении в присвоении 616 млн грн. Он был объявлен в розыск СБУ и Интерполом. Сам Клименко считает все обвинения политически мотивированными.
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