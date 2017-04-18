 80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора Зражевец

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обладминистрацию, об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог области Евгений Зражевец.
По его словам, в связи с непогодой на дорожных предприятиях региона ввели дежурство. Техника приведена в полную готовность к расчистке и обработке дорог.
"После полуночи мы начнем работать на главных магистралях области - Киевской, Донецкой трассах, дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград, в направлениях Ахтырки, Змиева. При необходимости на дороги будут выведены до 150 рабочих и 70-80 единиц техники. Запасов песчано-солевой смеси у нас достаточно. Снегоуборочная техника не была переоборудована и находится в готовности к работе", - рассказал чиновник.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.
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В приватних будинках- ваще безпредел!!!
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В Херсоні є ще приватний будинок... Так за свій кошт десь на початку 80-х газ провели-труби МОЇ!!Потім газЛічильник-МІЙ!!! Потім , якогось хренана, лічильник треба було переставити і зробити якусь вентиляцію- вже років з 15 все було нормальок і з документацією...
Мене не було в країні-коли це "покращення" з мами здирали...
Все можуть видумати-влада ПРоти Народу!!
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Сам ніяких не встановлював-безблялімітний)))
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Але, знайшли оцей спосіб здерти бабло, як і за "підключення " газу...
Завтра буде за відкриту квартирку-повітря )))
Банда керувала й далі керує..)))
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в окно выглянул - снег под окном по щоколотку
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В квартире -нормальок +20 , риби в бассейнах активныя-автомат контроль...
)))
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