EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество
  2451  23
Все про:погода (2409) Укравтодор (289) Харьковщина (1146) техника (662) снегопад (624)

 80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора Зражевец

В ночь с 18 на 19 апреля на расчистку дорог Харьковской области от снега будет выведено до 80 единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обладминистрацию, об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог области Евгений Зражевец.

По его словам, в связи с непогодой на дорожных предприятиях региона ввели дежурство. Техника приведена в полную готовность к расчистке и обработке дорог.

"После полуночи мы начнем работать на главных магистралях области - Киевской, Донецкой трассах, дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград, в направлениях Ахтырки, Змиева. При необходимости на дороги будут выведены до 150 рабочих и 70-80 единиц техники. Запасов песчано-солевой смеси у нас достаточно. Снегоуборочная техника не была переоборудована и находится в готовности к работе", - рассказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 18 районах Харьковщины школьники получили дополнительные каникулы из-за непогоды, - ОГА

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто очистит души продажных корупционеров, разворовавших деньги на строительство дорог в Автодоре?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хорошо но почему отопление включили только в некоторых областях, задубеем же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А може наша біда ісходу доріг пісня снігів на весні в том що ми його чистемо ? вам бог дав другий шанс .. не трогайте його ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас в квартирах тепло и снега нет, только мороз небольшой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У мене теж. Весь день працює духовка на малому вогні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Включили отопление у нас, а духовка наверно дорого обойдется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У мене немає лічильника газу, так що безліміт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот моего родственника газовая служба заставила поставить счетчик, сказали что такое постановление приняли до начала 2017 года у всех должны быть счетчики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мусять самі , газопостачальники,ставити за свій кошт в квартирах..
В приватних будинках- ваще безпредел!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, они так и сделали, за свой счет поставили и это очень невыгодно, раньше можно было все включать, а платить не очень много, сейчас сложно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нууу, за свій кошт???
В Херсоні є ще приватний будинок... Так за свій кошт десь на початку 80-х газ провели-труби МОЇ!!Потім газЛічильник-МІЙ!!! Потім , якогось хренана, лічильник треба було переставити і зробити якусь вентиляцію- вже років з 15 все було нормальок і з документацією...
Мене не було в країні-коли це "покращення" з мами здирали...
Все можуть видумати-влада ПРоти Народу!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ дурят, как хотят и в разных областях придумывают свои инструкции. Короче, понять трудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Є вже на весь дім, і вода-,потім розкинуть на "безлічільників"..
Сам ніяких не встановлював-безблялімітний)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
У мене і на будинку поки що немає, а на воді х/г я встановив ще у 2000 році.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Мене квартира-мав їххххх..на увазі..
Але, знайшли оцей спосіб здерти бабло, як і за "підключення " газу...
Завтра буде за відкриту квартирку-повітря )))
Банда керувала й далі керує..)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нюююю..в Кременчуге дождик моросил...
В квартире -нормальок +20 , риби в бассейнах активныя-автомат контроль...
)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всем хорошей погоды, с понедельника идет потепление и наверно уже настоящая весна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну,не суки! Уже и весеннее тепло и снег в оффшоры отправляет педрошенко и К*.После ВМ войны и только при власти педрошенко призошла такая аномалия с погодой после Пасхи.Нет,не будет нам удачи с этой властью.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора Зражевец
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти