 "НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ведомства Артем Сытник в интервью ТСН.
"НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн. До этого никто такого количества имущества не арестовывал", - сказал он.
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а вот народ продажный (кто за 100, кто за 200 грн). или честный но глупый.
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Але , принаймні , буде зафіксовано - гроші потрапили в бюджет ! А поки що - ну заарештували , але ж арешт легко (!) знімається ...
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