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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1609) коррупция (7150) статистика (321) арест имущества (138) Сытник (372)

 "НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже арестовало имущества и денег на сумму 4 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ведомства Артем Сытник в интервью ТСН.

"НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн. До этого никто такого количества имущества не арестовывал", - сказал он.

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Не беда. Это - ненадолго. Печерский суд все вернет пострадавшим.
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и за счет украинцев возместит моральный и материальный ущерб
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Правильно - оскільки лох платить завжди !
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Один Кацуба Украл на 7 млрд. гривен., но его тихо выпустили за 100 млн. т.к. сказал что больше нету сейчас он свалил за границу и смеется с продажной украинской власти.
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власть не продажная. власть как раз "своя". деляет все мягко что бы и сней потом также если чо.
а вот народ продажный (кто за 100, кто за 200 грн). или честный но глупый.
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Пишут что в Питере якобы уже стали палить фуры тех, кто против забастовки дальнобойщиков: https://www.youtube.com/watch?v=XN4tVjoTIHI
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Коррупция в Украине растет с ростом числа органов, борющихся с коррупцией...
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Трудитесь, ребята, и народ вас в обиду не даст. Рано или поздно доберётесь до самых верхов.
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От коли ці "4 млрд" поступлять до бюджету України - тоді й можна хвалитися , а поки що ...
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Це риторичне запитання ...
Але , принаймні , буде зафіксовано - гроші потрапили в бюджет ! А поки що - ну заарештували , але ж арешт легко (!) знімається ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник
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