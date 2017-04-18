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 Политика Украины
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 Благодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина Луценко

Благодаря минскому переговорному процессу страны мира объединились вокруг Украины и усилили давление на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала представитель Президента в Верховной Раде, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко в эфире "112 Украина".

"Для исполнения Минских соглашений, а значит, в поддержку Украины объединились европейские страны. И визовая либерализация подходит к завершению", - отметила она.

"Вы видите, как серьезно включились в этот процесс США. Поездка Тиллерсона в Россию: состоялась перед тем консультация, телефонный разговор с Президентом Порошенко. После их разговора с Лавровым и с президентом Путиным прозвучали простые заявления: Россия должна вывезти контингент, Россия должна вывезти тяжелое вооружение, обязательно должна быть предоставлена возможность круглосуточного наблюдения миссии ОБСЕ. Уже неоднократно идут заявления о том, что надо привлекать и контингент ООН", - сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

"Санкции работают, усиление давления на Россию происходит. Я думаю, что именно благодаря этому минскому процессу, который является отправной точкой выполнения этих процессов, идет консолидация всех стран мира вокруг Украины", - заявила Луценко.
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Досить вже вашого кривавого "мінського процесу" !

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Бестолковая курица даже понятия не имеет о чем она говорит.Украину на куй послали за невыполнение программы реформ.
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Украиноцентричная модель Вселенной глазами луценчихи. К сожалению, это далеко не так - там все преследуют свои интересы и меньше всех свои интересы защищает Украина.
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Видать курить начала "Проня Прокоповна" :D
Блять, разные были в вРЫГовной Раде, но такой дЫбильной я не помню.
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Консолидация никак не влияет на факт оккупации Крыма и Донбасса. А Минск помогает Западу включать дурака и не упоминать российско-украинскую войну в принципе....
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В центре Ирка Луценчиха, и где-то там недалеко от нее Украина, а вокруг страны всего мира ... И тишина...
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"яга" отправь своего сынка на передок в окопы для полной косолидации
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина Луценко
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