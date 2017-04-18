 Благодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала представитель Президента в Верховной Раде, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко в эфире "112 Украина".
"Для исполнения Минских соглашений, а значит, в поддержку Украины объединились европейские страны. И визовая либерализация подходит к завершению", - отметила она.
"Вы видите, как серьезно включились в этот процесс США. Поездка Тиллерсона в Россию: состоялась перед тем консультация, телефонный разговор с Президентом Порошенко. После их разговора с Лавровым и с президентом Путиным прозвучали простые заявления: Россия должна вывезти контингент, Россия должна вывезти тяжелое вооружение, обязательно должна быть предоставлена возможность круглосуточного наблюдения миссии ОБСЕ. Уже неоднократно идут заявления о том, что надо привлекать и контингент ООН", - сказала политик.
"Санкции работают, усиление давления на Россию происходит. Я думаю, что именно благодаря этому минскому процессу, который является отправной точкой выполнения этих процессов, идет консолидация всех стран мира вокруг Украины", - заявила Луценко.
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Блять, разные были в вРЫГовной Раде, но такой дЫбильной я не помню.
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