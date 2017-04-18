 Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Насирова Константин Дорошенко.
"Был изъят и арестован паспорт гражданина Украины, который запрещено изымать и арестовывать. Другие удостоверения, копии договоров и такого рода документы, что не имеют отношения к делу. Из вещей - телефоны, часы. Миллиардов не изымали", - отметил Дорошенко.
Как сообщается на сайте Апелляционного суда Киева, заседание запланировано на 19 апреля на 13.30.
Дело будет рассматривать коллегия из пяти судей: Лашевич В. М., Дзюбин В. В., Росик Т. В., Присяжнюк О. Б., Паленик И. Г.
Жалоба в интересах Насирова подана 20 марта на решение Соломенского суда от 9 марта. Текст этого решения суда в Едином реестре судебных решений скрыт.
Как известно, 3 марта 2017 г. сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба в связи з принятием решений в интересах газовых компаний Александра Онищенко.
13 марта Насиров был арестован, но вышел из-под стражи, уплатив 100 млн грн залога. На время расследования он отстранен от должности главы Государственной фискальной службы.
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Зато Администрация Президента ликует: своих (казнокрадов, ворьё и жульё) не сдаём!
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Как сообщают небезразличные граждане, сегодня около 12:30 в визовом центре vfs.global был замечен мужчина в темных очках очень похожий на главу Федерации дзюдо Украины, Романа Насирова. Когда там соревнования по дзюдо в Европе? Нужно вовремя открыть визу.
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