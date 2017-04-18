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 Политика Украины
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 Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат

Апелляционный суд Киева 19 апреля рассмотрит жалобу адвоката главы ГФС Романа Насирова в связи с арестом личных вещей и документов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Насирова Константин Дорошенко.

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"Был изъят и арестован паспорт гражданина Украины, который запрещено изымать и арестовывать. Другие удостоверения, копии договоров и такого рода документы, что не имеют отношения к делу. Из вещей - телефоны, часы. Миллиардов не изымали", - отметил Дорошенко.

Как сообщается на сайте Апелляционного суда Киева, заседание запланировано на 19 апреля на 13.30.

Дело будет рассматривать коллегия из пяти судей: Лашевич В. М., Дзюбин В. В., Росик Т. В., Присяжнюк О. Б., Паленик И. Г.

Жалоба в интересах Насирова подана 20 марта на решение Соломенского суда от 9 марта. Текст этого решения суда в Едином реестре судебных решений скрыт.

Как известно, 3 марта 2017 г. сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба в связи з принятием решений в интересах газовых компаний Александра Онищенко.

13 марта Насиров был арестован, но вышел из-под стражи, уплатив 100 млн грн залога. На время расследования он отстранен от должности главы Государственной фискальной службы.
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Есть у меня такое чувство, что епнут этого НасЕрова, чтобы все остальные воры и Барыги не из СИЗО рвались на волю а наоброт - просились в СИЗО, чтобы их не взорвали и не лишили жизни. Вот возьмитее, к примеру, покойного Бузину. если бы можно было отмотать время назад - он бы ещё и заплатил, за то, чтобы его в СИЗО отвезли и дали лет 10 за подрывную деятельность в пользу агрессора.
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Человек с честью и достоинством после всего происшедшего (гонки под одеялом и имитации инфаркта) с разоблачением - застрелился бы от стыда и позора; подонок, вор и прохиндей будет в судах доказывать, что он "хороший". И апофеозом станет возвращение Насирова на должность главы ГФС и наказание сотрудников НАБУ и Генпрокуратуры.
Зато Администрация Президента ликует: своих (казнокрадов, ворьё и жульё) не сдаём!
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Oleksii Tamrazov4 год. ·
Как сообщают небезразличные граждане, сегодня около 12:30 в визовом центре vfs.global был замечен мужчина в темных очках очень похожий на главу Федерации дзюдо Украины, Романа Насирова. Когда там соревнования по дзюдо в Европе? Нужно вовремя открыть визу.Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат - Цензор.НЕТ 7935
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Как человек без паспорта стал президентом федерации дзю-до ?
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Надо же, выздоровел! Засуетился... Гражданин трёх держав возжелал вернуть украинский паспорт. Демонстрирует, что никуда не побежит? Что якобы законопослушный? А может, не может попасть без паспорта в депозитарий?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат
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