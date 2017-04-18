 Российские оккупанты хотят заставить замолчать крымского журналиста Семену, - адвокат

Об этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Попков в комментарии Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Следователи, оперативники - одна большая группа, которая ополчилась против Николая, и хочет его, как журналиста, как человека с другим мнением просто выдавить из этой жизни, чтобы он молчал, чтобы не проявлял свой голос", - сказал Попков.
Как отмечает сам Семена, обвинительный уклон следствия чувствовался еще с самого начала дела.
"Со времени проведения следствия чувствовался обвинительный уклон, поскольку в дело включались те факты, и документы, которые подтверждали вину, и следствие совершенно не обращало внимание на ходатайство адвокатов, которые просили учесть то, что в этом деле нет состава преступления", - отметил журналист.
В оккупационном Железнодорожном "суде" Симферополя 18 апреля закончилось очередное заседание по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.
На допрос явился только один свидетель - Юлия Кожемякина, которая рассказала, что была понятой при осмотре страницы интернет-издания с материалом Николая Семены. При этом свидетель не смогла ответить на вопросы адвокатов относительно обстоятельств этого осмотра публикации.
7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов. На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену "порядочным журналистом" и отметил, что такие, как он, "не уживаются с оккупационным режимом в оккупированном Крыму".
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал предстоящий судебный процесс над Семеной "судилищем", которому пытаются придать вид цивилизованного действа.
Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные заряды, пролетели у берегов Аляски. Для перехвата были подняты американские истребители. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля, сообщает Fox News.http://www.foxnews.com/us/2017/04/18/russian-bombers-fly-near-alaska-air-force-scrambles-jets.html
Телеканал ссылается на источники в правительства Соединенных Штатов. Два Ту-95 пролетели на расстоянии около 100 миль от американского острова Кадьяк и в 280 милях к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf.
Отмечается, что российские военные самолеты приблизились к границе США на самое близкое расстояние с момента избрания Дональда Трампа президентом США.
На перехват им были направлены два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Самолеты летели параллельными курсами около 12 минут. Затем российские бомбардировщики развернулись и легли на обратный курс.
В последний раз российские бомбардировщики пролетели рядом с побережьем США 4 июля 2015 года. Тогда пара бомбардировщиков прошла у берегов Аляски и Калифорнии.
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