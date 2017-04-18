 "Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - Гончаренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от политсилы Алексей Гончаренко в эфире телеканала NewsOne.
"Наши кредиторы - в частности, МВФ - могут ставить нам условия, в том числе и по реформированию пенсионной реформы, а мы будем решать, что нам подходит, а что нет. Если речь пойдет о повышении пенсионного возраста, то я могу однозначно сказать, что фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - подчеркнул он.
"Конечно, мы готовы вместе со специалистами МВФ дорабатывать пенсионную реформу, но есть вещи, которые для нас принципиальны", - добавил он.
"Нашу пенсионную систему сложно назвать замечательной, все мы недовольны ею и понимаем, что она не является безупречной. Да, кредитор всегда ставит такие условия, чтобы иметь уверенность в возврате средств, и это нормально. … Но есть вещи, на которые мы не пойдем, потому что мы не можем экономить на наших пенсионерах, ведь им и так тяжело", - отметил Гончаренко.
"Дело представителей МВФ - требовать, чтобы государственные финансы были "здоровыми" и экономились, но, с другой стороны, есть реалии нашей жизни. И мы не можем не учитывать их. Поэтому мы готовы обсуждать со специалистами МВФ и готовы с ними сотрудничать, но думаю, что на ту идеальную модель, которую они видят для Украины, мы не можем пойти. Потому что идеальная модель - это идеал, а у нас живут конкретные пенсионеры, которым сегодня очень трудно", - сказал народный депутат.
Напомним, ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон заявил, что Украина не может откладывать масштабную пенсионную реформу, включающую повышение пенсионного возраста.
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Лучше бы вы выбирали то что подходит Украине, а не вам сволочам...
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Нюю, тот случай...)))))
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Я все правильно зрозумів?
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А мона спершу медицину та нормальні стандарти життя??
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"сотрудничества" Украины с МВФ, это поддержка этим фондом
обанкротившейся власти, ведущей страну к катастрофе...
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