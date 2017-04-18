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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1438) НДС (252) реестр (114) Шимкив (108) ГФС (2732)

 Запрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявляет, что запрашиваемый Администрацией у Государственной фискальной службы доступ к реестру заявлений о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) не предусматривает внесения в него изменений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации президента (АП), секретаря Нацсовета реформ Дмитрия Шимкива, опубликованном на странице АП в соцсети Facebook.

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"Во время заседания Национального Совета Реформ 31 марта затрагивался вопрос возмещения НДС, а также запуска электронного реестра возмещения НДС. В процессе подготовки к заседанию выяснилось, что далеко не всегда существует возможность получить проверенную и оперативную информацию об администрировании налога, а также об имеющих место масштабах злоупотреблений", - говорится в заявлении.

Шимкив отмечает, что уже предварительный анализ публичного реестра заявлений на возмещение НДС позволил увидеть примеры злоупотреблений, нуждающихся в дополнительном анализе и изучении. Для более глубокой аналитики были согласованы аналитические работы путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных. "Перед нами стоит задание предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими объемами данных ГФС обнаруживать модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение каких-либо изменений в базы данных ГФС со стороны Администрации президента", - подчеркивается в сообщении.

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"Проведение упомянутых аналитических работ происходит на отдельном аналитическом сервере, на который копируются данные с основного сервера ГФС, обратное копирование невозможно. Во-вторых, доступ к базе данных происходит исключительно в режиме чтения данных", - пояснил замглавы АП.

Результаты анализа должны быть представлены во время следующих заседаний СНБО и Нацсовета реформ.

Д.Шимкив подчеркивает, что НДС является крупнейшим бюджетообразующим налогом, составляющим более 38% всех налоговых поступлений за 2016 год. "Реестр возмещения этого налога почти 20 лет оставался тайной за семью замками. Бизнес, общественные активисты и граждане годами ожидали прозрачного процесса администрирования НДС", - отмечает он.

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По словам замглавы АП, реформа ГФС является одной из наиболее приоритетных, а также и самых сложных "из-за большого количества спекуляций, непрозрачных решений и многолетней коррупции, которую связывают с этим органом". "Мы уверены, что процесс реформирования ГФС приведет к созданию эффективной и прозрачной системы администрирования налогов, где не будет сетований со стороны бизнеса и потерь бюджетных средств", - резюмировал Д.Шимкив.
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Запрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив - Цензор.НЕТ 4997
Нужное подчеркнуто! Створення об"єктів у власних схемах, це що?
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особенно общественные активисты по возврату ндс умиляют
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воно скрізь сує свій шоколадний ніс, бо все не нажреться пархатий
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Для более глубокой аналитики были согласованы аналитические работы путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных. "Перед нами стоит задание предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими объемами данных ГФС обнаруживать модели злоупотреблений и манипуляций. просто слухавки в европе уже никто не берет. когда наш безотлогательно звонит. то ап нашло себе применение. анализировать и улучшать. и тут -бац ..ндс оказался не у дел.
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Проснулись, кАзлы! НН регистрируются по два дня! А с июля привяжут к есв,Уроды. Ещё в прошлом году поймали насраловцев на взбросе ндс и что поменялось?! Вот кто просить на ночь о наболевшем чтоб вас задавило этим НДС
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Там де ви, бариги, пориєтесь, сам чорт ратицю зламає.
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мертві кацаби і "снигири" теж без ндс, москалику
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І ось Петро Порошенко зробить прозорий НДС. Бо всі мріяли платити податок. Ясно? Кожен народ мріє платити податки, і Педро прийшов здійснити цю народну мрію. Героям слава!
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Решили вымывать НДС из бюджета что тут думать. Будут смотреть кто возмещает, анализировать и просить переводить на свой счет определенный %.
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Шимкив только не уточнил, что получив доступ даже Read Only ничего не мешает в АП создать полноценную и точную копию этой базы, чтобы потом торговать этой информацией. Странное государство (?) строит Порошенко: хочет из АП руководить всеми сторонами жизни государства, не делая того, что должно делать. Как будто он не бывает за границей, где четко делегированы полномочия и осуществляется контроль за качеством выполнения функций государства, а не тотальная подмена всего и всех. И уж что точно там не бывает, так это назначение на должность главы ГФС казнокрада и прохиндея типа Насирова.
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Иопаный карась, а в тюрьмах слабо сделать по одному "рабочему месту", чтобы "воры в законе" знали кого трясти и ставить на "счётчик"?
А слабо заложить пару фугасов под АП, чтобы раз и навсегда избавить страну от "генератора коррупции"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив
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