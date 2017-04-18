 Запрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации президента (АП), секретаря Нацсовета реформ Дмитрия Шимкива, опубликованном на странице АП в соцсети Facebook.
"Во время заседания Национального Совета Реформ 31 марта затрагивался вопрос возмещения НДС, а также запуска электронного реестра возмещения НДС. В процессе подготовки к заседанию выяснилось, что далеко не всегда существует возможность получить проверенную и оперативную информацию об администрировании налога, а также об имеющих место масштабах злоупотреблений", - говорится в заявлении.
Шимкив отмечает, что уже предварительный анализ публичного реестра заявлений на возмещение НДС позволил увидеть примеры злоупотреблений, нуждающихся в дополнительном анализе и изучении. Для более глубокой аналитики были согласованы аналитические работы путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных. "Перед нами стоит задание предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими объемами данных ГФС обнаруживать модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение каких-либо изменений в базы данных ГФС со стороны Администрации президента", - подчеркивается в сообщении.
"Проведение упомянутых аналитических работ происходит на отдельном аналитическом сервере, на который копируются данные с основного сервера ГФС, обратное копирование невозможно. Во-вторых, доступ к базе данных происходит исключительно в режиме чтения данных", - пояснил замглавы АП.
Результаты анализа должны быть представлены во время следующих заседаний СНБО и Нацсовета реформ.
Д.Шимкив подчеркивает, что НДС является крупнейшим бюджетообразующим налогом, составляющим более 38% всех налоговых поступлений за 2016 год. "Реестр возмещения этого налога почти 20 лет оставался тайной за семью замками. Бизнес, общественные активисты и граждане годами ожидали прозрачного процесса администрирования НДС", - отмечает он.
По словам замглавы АП, реформа ГФС является одной из наиболее приоритетных, а также и самых сложных "из-за большого количества спекуляций, непрозрачных решений и многолетней коррупции, которую связывают с этим органом". "Мы уверены, что процесс реформирования ГФС приведет к созданию эффективной и прозрачной системы администрирования налогов, где не будет сетований со стороны бизнеса и потерь бюджетных средств", - резюмировал Д.Шимкив.
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А слабо заложить пару фугасов под АП, чтобы раз и навсегда избавить страну от "генератора коррупции"?
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