 "Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", - нардеп Виктор Балога

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат (внефракционный) Виктор Балога в ходе Интернет-конференции на LIGA.net.
"Я считаю, что нам необходимы изменения Конституции, позволяющие двойное гражданство. Но при этом нужно запретить лицам с двумя и более паспортами занимать любые должности во власти - от депутата сельсовета до министров и так далее", - сказал он.
"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами. Я категорически против этого: это угроза национальной безопасности. И непонятно, почему молчат спецслужбы", - добавил политик.
"Нужно думать о том, чтобы создать в Украине такие условия, при которых человек с двумя гражданствами предпочел бы жить и работать в Украине. Сегодня на этот счет у власти нет стратегии, и это очень плохо", - полагает Балога.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде признать добровольное приобретение украинцами гражданства другого государства основанием для лишения их украинского гражданства.
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Чи і від сусідів паспорт з "двоголовим" вже отримати встиг ? ..))
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А как его пьяного выносили из бани санатория Синяк( его собственность) и он орал , что он хозяин закарпатья. А потом все тур перевозчики ржали,
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Схоже Україна буде "євроінтегруватися" потроху - частинами ...
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Медведев признал, что в деревнях «не нужно такого количества населения» "Нет населения - нет проблем." Или я что-то перепутала?
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Хто його з'їдає ..?
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Але ж хтось таки його з'їдає - при тому , що навкруги кричать про бойкот рошенам ...
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"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами. Я категорически против этого: это угроза национальной безопасности. И непонятно, почему молчат спецслужбы", - добавил политик. Источник: http://censor.net.ua/n436805
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Ну-ну...
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