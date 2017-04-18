 В 18 районах Харьковщины школьники получили дополнительные каникулы из-за непогоды, - ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы областной государственной администрации (ОГА) Анатолий Бабичев.
"В учреждениях с централизованным отоплением нагреть помещения на данный момент невозможно. Некоторые школы, оснащенные индивидуальным отоплением на альтернативном топливе, запускают котельные: там учебный процесс не будет прерываться", - пояснил чиновник.
По его словам, сейчас в районах приняты решения об отмене уроков до конца недели. "Для нас главное - здоровье детей. Что касается учебного процесса, то этот перерыв не вызовет никаких проблем. Часы догонят за счет уплотнения учебной программы. На следующей неделе погода, по прогнозам, должна улучшиться. Планируется, что уже с понедельника дети пойдут в школу", - добавил Бабичев.
Что касается детских садов, то их не будут закрывать: почти все они оборудованы котлами на альтернативном топливе. "Дошкольные учреждения находятся на балансе сельсоветов, которые могут обеспечить их топливом. Кроме того, в детсадах используют электрические обогреватели, которые могут нагреть небольшие помещения сельских садов", - отметил он.
В Харькове решение о прекращении учебного процесса пока не принималось.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.
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