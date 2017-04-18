EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  4276  83
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6381) Россия (70018) Сирия (2376) смерть (4785)

 В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters

Агентство Reuters во вторник, 18 апреля, сообщило о гибели еще двух россиян в ходе боев за Пальмиру в Сирии. Речь идет о 41-летнем Алексее Сафонове (погиб в середине марта) и 46-летнем Владимире Плютинском (погиб в начале февраля).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Смотрите также: Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования. ВИДЕО

Сафонов был похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области. Один из его родственников, несколько соседей и местный чиновник подтвердили агентству данные о его гибели в Сирии. Обстоятельств случившегося они не знают. По словам родственника, до отправки в Сирию Сафонов воевал на стороне боевиков в Украине. По информации Reuters, на момент смерти он не состоял в рядах российской армии.

Плютинский был уроженцем станицы Казанская Краснодарского края. Согласно выписке из свидетельства о смерти, он был убит в сирийском Таисе, расположенном недалеко от Пальмиры. Его родственница подтвердила эту информацию и уточнила, что на момент смерти Плютинский в армии не служил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восьмое вето РФ по Сирии означает, что она хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев, - Климкин

В расследовании Reuters фигурирует также 27-летний Михаил Нефедов, убитый в Сирии в феврале. О его гибели ранее писала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. По их данным, Нефедов был родом из города Миасс Челябинской области. По словам родственников, он воевал в Сирии не как военнослужащий российской армии, а как сотрудник частной военной компании. До этого он участвовал в военных действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Ранее СМИ неоднократно писали, что в составе российских подразделений в Сирии воюют не только военнослужащие, но и люди, работающие на частные военные компании. Формально они считаются гражданскими лицами, хотя и участвуют в наземных операциях под военным командованием, как отмечает Reuters. Минобороны РФ официально не подтверждает эту информацию и не разглашает потери среди них. В результате, по подсчетам Reuters, в общей сложности в боях за Пальмиру с конца января до конца марта погиб 21 россиянин, а по данным Минобороны - только пятеро.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ненависть - сильное чувство и его еще надо заслужить! к ватноголовым я испытываю чувство брезгливости и не более того...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ненависти нет, как к клопам или тараканам. Просто их нужно давить везде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, многие говорят именно о брезгливости, а не ненависти.
Как-то обломались козломордые с ненавистью, больно хорошо для них было бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот года 4 назад почти каждый украинец посочувствовал бы погибшим, семьям и т.п. Счас как? Я УЧИТЕЛЬ (!!!), родился в расее... ну не могу сказать, что так уж рад гибели уродов, но сочувствовать не собираюсь, делать выводы ватники не собираются. И не надо, они неисправимы, независимо, кстати, от власти. Что путин, что навальный - рано или поздно всплывёт имперское нутро и разговор с младшим братом. В общем - хер с ними
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки да . Почитал тут недавно интервью с Зубовым на Цензоре . Это как бы оппозиционный кацапский профессор , вроде неглупый дедуля , а на деле такая же руцкашовинистическая свинья , только более завуалированная . Там уже ничего не исправить и точечные методы не помогут , Господу Богу наиболее правильно применять там напалм .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
gregori))) Не 4 года, не 30 лет назад, каждый украинец не посочувствовал бы им!!!

Как можно посочувствовать тем, кто идет за тридевять земель, в чужую страну, целенаправленно убивать людей, тех кто хочет жить свободно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во первых мало, во вторых не погибли, а подохли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters - Цензор.НЕТ 543
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад

Россия - это такой оркестр.
Главный дирижер с группкой друзей с очень большими виолончелями
и огромная масса исполнителей с голыми смычками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они там просто работали волонтёрами, бесплатно раздавая гуманитарную помощь народу Сирии от гражданина хуйла. И умерли от перенапряжения, так как приходилось очень много работать. Очень много. Один раздавал зарин, второй - кассетные бомбы. Раздавали, не жалея живота своего. Очень добросовестные были мальчики. Вот и не выдержал организм. Сирийцев. Неблагодарные твари...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters - Цензор.НЕТ 6749Серый Кардинал‏ @slevo4kin 49 хв49 хвилин томуБільше
В Сирии погиб Владимир Плютинский.
Ну что вы хотели, богородице больше 2000 лет, вот старая женщина и не расслышала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я все думал. как они узбека с видео свяжут с задержанным под камеру статистом и Украиной. красавцы

В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters - Цензор.НЕТ 8087
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала про узбеков заговорил Гиркин . Который так и сказал, причем по Роже было видно пиндит, старался сделать такое правдивое лицо - это не ФСБ взорвало метро, это какои то азиат которых Путин амнистировал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Счастье -то какое для ихих самок! Кредиты погасят,побухают целую неделю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И выидут замуж за нормального таджика или чеченца .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сирии погибли двое российских военных,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
І шо? Цензор пропонує нам випити за упокій?
Так я би з радістю, але вже не можу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сирии погибли двое российских военных,
Потом: только они не являлись военными, а ЧВК. Такие же военные и на Донбассе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дайте угадаю ........ Сердечная недостаточность!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ЧЁ ТАК МАЛО - ТОКА ДВА ? ЧЁ НЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ,НА ПОДВИГ НЕ ТЯНЕТ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поштучно будут доставать и предъявлять публике трупы ихтамнетов с раскуяренного "томагавками" аэродрома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацаб - це не людина, а скотина, хай цей рід істот вимре до останнього.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если на чуть-чуть от войны отвлечься:
Георгию Вицину сегодня - 100 лет.
Кто помнит этого потрясающего человека, помяните его добрым словом. Он в нашем добром слове ТАМ нуждается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашел, да. Потому, что дело не в ветке, а в людях. А ты в чем проблему увидел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вицин хороший актёр был и человек (я вот ещё Евстигнеева и Леонова уважаю) . Но даже не хочется думать на чьей стороне был бы сейчас он .Очень много кацапни из актёрской братии предали и продали украинцев . Поэтому лучше запомнить его таким , каким он был. Ну а ветку действительно можно было выбрать понейтральнее .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странные вы люди: вам все время хочется всех поучать. Да чихал я на ваши ветки - какую первую открыл, там и написал, о чем думаю. А вы скубитесь дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас свободная страна - делай , что считаешь нужным .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Рейтер сообщает о гибели в Сирии еще трех российских военнослужащих"

Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, общее число погибших в результате боевых действий за последние три месяца превысило, по неофициальным данным, 20 человек.
О гибели 41-летнего контрактника Алексея Сафонова сообщил его родственник. Подробностей он не рассказал, уточнив, что это произошло в середине марта. Похороны прошли спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. Эту информацию подтвердили соседи и местный чиновник. До Сирии Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. При этом, начальник призывной комиссии Петр Иванов отметил, что на момент смерти Сафонов официально не являлся военным.
Рейтер также сообщает со ссылкой на официальное свидетельство о смерти о гибели под Пальмирой 12 февраля 46-летнего Владимира Плутинского из станицы Казанская. Один из его родственников утверждает, что в то время он тоже в армии не служил.
Кроме того, агентство подтвердило гибель 27-летнего бойца частной военной компании «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team. По словам его знакомого, он был убит в феврале. Как рассказал ранее РБК брат Нефедова, это случилось, когда смертник подорвал группу бойцов. Опознания не было, поскольку тело привезли в запаянном гробу.
Минобороны, МИД и российское консульство в Дамаске не ответили на запросы Reuters с просьбой прокомментировать информацию о трех погибших контрактниках
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сирийская оппозиции не слушает призывы к миру и переговоры а мочит ватанов и асадовцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора арабам начать на территории врага(роисси) джихад начинать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МинПанд‏ @crimeapanda 3 ч.3 часа назад
- Алё, скорая, тут человеку плохо.
- На референдум ходил?
- Да.
- Мы не приедем.

В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters - Цензор.НЕТ 6024
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хuевый Гражданин®‏ @LoveUkraine1 6 ч.6 часов назад
В Хабаровске полки полупустые. У народа начинают появлятся вопросы. Это про протест дальнобойщиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем больше в Сирии утилизируют винторогих,чем меньше к нам приедут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Походу Роися нарвется на то, на что нарвался СССР - роисянские пленные не будут подпадать под Женевскую конвенцию. Т.е. их будет можно и нужно уничтожать, а не брать в плен и содержать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А щас они что, типа под женевской? Кста, их там нет, так что с тем, что поймали - можно вообще делать что угодно, это неопознанные дебильные объекты (НДО)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Военнослужащие типа да. Нельзя просто взять и расстрелять (при свидетелях) военнослужащего, сдавшегося в плен. И исполнители не отвечают за преступные приказы, которые исполняли. Но...
Это касается только военных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно. А форма без знаков различия и отсутствие документов уж никак не помогут им казаться военными... Набежали какие-то уроды, явно не украиского происхождения, форму и оружие купили в каком-то военторге - точно не по приказу пуйла, он же сам говорил - може, вообще инопланетяне, зелёные человечки, а? Лучше сразу прибить, може занесут какую заразу инопланетную....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их полоумных так с самого детства дрессуют больные на голову воспиталки и не только.
На выходе к 18-25 годам имеем полного ватного дегенерата.


Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
трое -цензор! трое ватников официально зажмурились... жаль что не сам Уткин из "вагнера" ....

В Сирии, по некоторым данным, погибли трое российских военнослужащих.

О гибели 41-летнего контрактника Алексея Сафонова сообщил его родственник. Подробностей он не рассказал, уточнив, что это произошло в середине марта. Похороны прошли спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. Эту информацию подтвердили соседи и местный чиновник. До Сирии Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. При этом, начальник призывной комиссии Петр Иванов отметил, что на момент смерти Сафонов официально не являлся военным.
Рейтер также сообщает со ссылкой на официальное свидетельство о смерти о гибели под Пальмирой 12 февраля 46-летнего Владимира Плутинского из станицы Казанская. Один из его родственников утверждает, что в то время он тоже в армии не служил.
Кроме того, агентство подтвердило гибель 27-летнего бойца частной военной компании «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team. По словам его знакомого, он был убит в феврале.
http://echo.msk.ru/news/1965620-echo.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
не был, не состоял, не привлекался. могила № 4358.
 показать весь комментарий
Ответить
 
маловато буде, оно як виходе, чим більше жмуриків кацапських, тім краще!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Сирии погибли двое российских военных, - Reuters
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти