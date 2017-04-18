 В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Сафонов был похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области. Один из его родственников, несколько соседей и местный чиновник подтвердили агентству данные о его гибели в Сирии. Обстоятельств случившегося они не знают. По словам родственника, до отправки в Сирию Сафонов воевал на стороне боевиков в Украине. По информации Reuters, на момент смерти он не состоял в рядах российской армии.
Плютинский был уроженцем станицы Казанская Краснодарского края. Согласно выписке из свидетельства о смерти, он был убит в сирийском Таисе, расположенном недалеко от Пальмиры. Его родственница подтвердила эту информацию и уточнила, что на момент смерти Плютинский в армии не служил.
В расследовании Reuters фигурирует также 27-летний Михаил Нефедов, убитый в Сирии в феврале. О его гибели ранее писала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. По их данным, Нефедов был родом из города Миасс Челябинской области. По словам родственников, он воевал в Сирии не как военнослужащий российской армии, а как сотрудник частной военной компании. До этого он участвовал в военных действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.
Ранее СМИ неоднократно писали, что в составе российских подразделений в Сирии воюют не только военнослужащие, но и люди, работающие на частные военные компании. Формально они считаются гражданскими лицами, хотя и участвуют в наземных операциях под военным командованием, как отмечает Reuters. Минобороны РФ официально не подтверждает эту информацию и не разглашает потери среди них. В результате, по подсчетам Reuters, в общей сложности в боях за Пальмиру с конца января до конца марта погиб 21 россиянин, а по данным Минобороны - только пятеро.
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Как-то обломались козломордые с ненавистью, больно хорошо для них было бы...
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Как можно посочувствовать тем, кто идет за тридевять земель, в чужую страну, целенаправленно убивать людей, тех кто хочет жить свободно?
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Тётя Роза @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад
Россия - это такой оркестр.
Главный дирижер с группкой друзей с очень большими виолончелями
и огромная масса исполнителей с голыми смычками.
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В Сирии погиб Владимир Плютинский.
Ну что вы хотели, богородице больше 2000 лет, вот старая женщина и не расслышала.
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https://www.youtube.com/watch?v=SO7xF4PsiNw
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город обреченных
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І шо? Цензор пропонує нам випити за упокій?
Так я би з радістю, але вже не можу....
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Потом: только они не являлись военными, а ЧВК. Такие же военные и на Донбассе?
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Георгию Вицину сегодня - 100 лет.
Кто помнит этого потрясающего человека, помяните его добрым словом. Он в нашем добром слове ТАМ нуждается.
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Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, общее число погибших в результате боевых действий за последние три месяца превысило, по неофициальным данным, 20 человек.
О гибели 41-летнего контрактника Алексея Сафонова сообщил его родственник. Подробностей он не рассказал, уточнив, что это произошло в середине марта. Похороны прошли спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. Эту информацию подтвердили соседи и местный чиновник. До Сирии Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. При этом, начальник призывной комиссии Петр Иванов отметил, что на момент смерти Сафонов официально не являлся военным.
Рейтер также сообщает со ссылкой на официальное свидетельство о смерти о гибели под Пальмирой 12 февраля 46-летнего Владимира Плутинского из станицы Казанская. Один из его родственников утверждает, что в то время он тоже в армии не служил.
Кроме того, агентство подтвердило гибель 27-летнего бойца частной военной компании «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team. По словам его знакомого, он был убит в феврале. Как рассказал ранее РБК брат Нефедова, это случилось, когда смертник подорвал группу бойцов. Опознания не было, поскольку тело привезли в запаянном гробу.
Минобороны, МИД и российское консульство в Дамаске не ответили на запросы Reuters с просьбой прокомментировать информацию о трех погибших контрактниках
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Ох///ительный совет, между прочим
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- Алё, скорая, тут человеку плохо.
- На референдум ходил?
- Да.
- Мы не приедем.
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В Хабаровске полки полупустые. У народа начинают появлятся вопросы. Это про протест дальнобойщиков.
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погиблиподохли двое российских военных (с)
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Это касается только военных.
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На выходе к 18-25 годам имеем полного ватного дегенерата.
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В Сирии, по некоторым данным, погибли трое российских военнослужащих.
О гибели 41-летнего контрактника Алексея Сафонова сообщил его родственник. Подробностей он не рассказал, уточнив, что это произошло в середине марта. Похороны прошли спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. Эту информацию подтвердили соседи и местный чиновник. До Сирии Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. При этом, начальник призывной комиссии Петр Иванов отметил, что на момент смерти Сафонов официально не являлся военным.
Рейтер также сообщает со ссылкой на официальное свидетельство о смерти о гибели под Пальмирой 12 февраля 46-летнего Владимира Плутинского из станицы Казанская. Один из его родственников утверждает, что в то время он тоже в армии не служил.
Кроме того, агентство подтвердило гибель 27-летнего бойца частной военной компании «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team. По словам его знакомого, он был убит в феврале.
http://echo.msk.ru/news/1965620-echo.html
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