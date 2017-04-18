 Киевлянка, накормившая 9-месячную дочь алкогольной смесью, предстанет перед судом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева, в конце мая 2016 года в своей квартире женщина приготовила для дочери смесь, в которую добавила от 130 до 200 мл водки (или аналогичного по крепости напитка), и накормила ею ребенка. Через час после употребления этой смеси девочка умерла.
Матери инкриминируют умышленное убийство собственного ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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Все без исключения граждане экс-СССР моложе 50 лет (да и нынешние недалеко от них ушли) так легко привыкают к алкоголю просто потому, что их принудительно в младенчестве и в детские годы спаивали детским кефиром, изготовленным методом брожения (до 0,5% алкоголя по ГОСТу, в реале до 3%).
Берём кефирчика 600 г (дневная норма), умножаем на 3% и получаем 18 г чистого алкоголя (спирта) или 40 г водки в день. Те, кто внедрил этот метод уничтожения советских людей, давно уже в Израиле.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DO5NuOpYdjk#t=645
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У нас такого "добра" выше крыши.
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Если бы был...пожизненное этой скотине было бы гарантировано....
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может с ОРДЛО? тогда все правильно....
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На хера мы их кормим???
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