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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7148) критика (207) Чумак (103) НАПК (396)

 За неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп Чумак

Высшие должностные лица Украины заинтересованы в бездеятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK, такое мнение высказал народный депутат (внефракционный), заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

Он напомнил, что уже больше года не выбирают пятого члена НАПК. "Это приводит агентство к так называемому управленческому пату, когда принятие решения упирается в два на два. А в соответствии с законом, решение может приниматься только большинством от полного состава НАПК, то есть тремя членами", - отметил политик.

По словам нардепа, сегодня проходит серьезная кампания по дискредитации НАПК.

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"Я думаю, что сначала надо поменять комиссию (комиссия по избранию членов агентства. - ред.) и форму работы комиссии, чтобы она была прозрачная, а потом уже менять и состав НАПК по новым процедурам и стандартам", - сказал парламентарий.

"НАПК не может заработать в полную силу по двум причинам. Первая - это профессиональная несостоятельность всех членов НАПК принимать соответствующие серьезные решения, потому что можно считать, что на определенных членов НАПК есть манипулятивные воздействия и со стороны Администрации Президента, и со стороны Кабинета Министров. А вторая причина - это отсутствие общей политической воли для противодействия коррупции на государственном уровне", - заявил Чумак.

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По его мнению, на политическом уровне ответственность за ситуацию с НАПК несут Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр юстиции Павел Петренко и большинство в Верховной Раде, которое не заинтересовано в том, чтобы агентство работало эффективно.

"А на техническом уровне виновен полный состав НАПК, который сегодня есть: Корчак, Радецкий, Рябошабка, Скопич. Более того, технически, я считаю, очень серьезный саботаж идет со стороны ГП "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр и по вине которого реестр фактически не работает", - добавил он.
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Чумак ьтолько ни за что не отвечает.
Трындеть - не мешки ворочать.
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А чего он туда вообще затесался? Слуга народа?
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27 січня 2016 року депутат Верховної Ради України від фракції "Блок Петра Порошенка" Віктор Чумак вирішив скласти повноваження[5]. "Припинити достроково повноваження народного депутата ...А 28 січня 2016 року Віктор Чумак повідомив про свій вихід зі складу фракції "Блок Петра Порошенка"
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И что из этого? Пробалдели три года, где результат?
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Чумак ничего не изменит в феодальном гос-ве. Феодалы никогда добровольно власть и барыжную жизнь не отдадут и будут вечно ЦИНИЧНО дерибанить страну по принципу откупа по областям от первого лица страны.
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Чумак ,это майонез ,или кетчуп?
Пиздец, Я запутался. )))
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а чо чумак уже предотвратил или хотя бы противодействовал?ну,как замглавы комитета?
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Димон Сикелёв с дуба рухнул,кажуть сердце не выдержало пропаГАНДОНСТВА
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Сразу видно кто между бабок на лавочке трется!
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О , а от і соєві неабігли - Харанта вилизувати ..!
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а я то думаю чего это Песков намедни сказал ТИПА мнение Димона Сикелева не отождествляется с мнением Путлерской банды...
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Пан Чумак , а хто відповідальний за корупцію у вашій школі № 272 у вашому Дніпровському районі ??
Пане Чумак , чи ви не бачили навкруги Готелю "" Турист "" та навколо Торговельного Центру бордюр з ЧЕРВОНОГО ГРАНІТУ ???????
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Мне интересно, кто отвечает за то что после прошлого майдана 2004 года не было создано ни набу ни напк ни сап, не введено прозорро и так далее.

Тоже наверно Порошенко да Гройсман.
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обосрали его такие молодицы на которых вы молитесь нынче.
А сами ничего не сделали.
Потому что только и делали что срались.
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я атеист, ни на кого не молюсь. возможно, Вы были в 2004 ещё ребёнком, и многого не помните, но всё есть в интернете, можно открыть и посмотреть.
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Ну да. Кто-то сказал что Порошенко что-то там украл.
Кто то сказал что он там в соплях весь.
Без доказательств, без ничего.
Этого было достаточно чтобы его свалить чтобы потом между собой СРАТЬСЯ 10 ЛЕТ.
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Вы знаете, судя по приросшему к нему "благосостоянию", я почему-то верю, тем, кто сказал, шо он таки украл. кого свалить, он кто вообще?
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Он человек, который за 3 года сделал в воюющей стране больше чем те кто говорили что он ворует за 10 лет.
За 10 мирных до 2008 года процветающих лет.
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Вали.
Если невеста ушла к другому, неизвестно кому повезло.
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Патриот не уедет. Шушера уедет, которой попа в тепле важнее.
Будет потом нас с Италии какой нибудь поучать как у них все хорошо и правильно.
Будто он имеет к этому отношение. К тому что оно стало правильно.
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А че не, не будешь нам роассказывать как вот у тебя тут все налоги платят, какая медицина, какие суды и типа это ты молодец, все организровал и упорядочил. Не?
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пойду я спать, завтра рано вставать. у меня налоги платят, я молодец.
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Можете переглянути дану гілку і звернути увагу які коменти було підчищено - модер молодець ...Отакі у нас "вільні" ЗМІ
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Он не придурковатый, он Свидетель Покращення и проповедник шоколадного Чучхе.
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Саме тому Будка Педра Панамського будується в Іспанії і Англії ...Саме тому у всіх Насірових по 2-3 паспорти і саме тому їхні дітки вчаться і живуть по закордонах ...
Патріоти офшорні ...
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Коль і вони співали хором - "..разом нас бага-а-а-ато..."
За неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп Чумак - Цензор.НЕТ 5060
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а кто вас заставляет учителям и врачам и прочим казнокрадам бабло отстёгивать? Порошенко???
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опять виноваты "доктора с учителями". Хотя среди них и много коррупционеров но, я являюсь их заложником а не пособником коррупционеров. Власть поставила меня в положение, когда я вынужден платить им, чтобы были живы мои близкие или ребёнок получил образование. Иначе меня посадят.
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ЗЫ: к стати, казнокрадами зовутся те, кто крадёт из казны тоесть, бюджета. Ни доктора, ни учителя не имеют доступа к распредилению бюджета Даже главврачи и директора школ имеют очень слабое влияние на финансы.
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Чумак - один з небагатьох порядних і розумних людей у ВР. Що так заскиглили шоколадники? Правда очі коле?
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Интересная декларация и у Виктора Чумака (депутата от фракции Блока Петра Порошенко) зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Он в свое время внес поправку в Бюджетный кодекс в октябре 2014-го, которую в народе назвали «пир во время чумы» и по которой привилегированная каста прокуроров и судей была защищена от урезания бюджетов. Согласно его финансовому отчёту, в 2011 году общие доходы Виктора Чумака составили 109 тысяч 976 гривен. Из них 74 тысяч 976 гривен составили страховые выплаты и возмещения. По декларации же за 2014 год, суммарный доход Чумака составил около 280 тысяч гривен, а членов его семьи - чуть больше 40-ка тысяч.
При этом Чумак не приплюсовал порядка 100 тысяч гривен своего дохода, которые задекларировал в графе «інші доходи». Вместе с ними, доход Чумака в прошлом году составил около 360 тысяч гривен. Также ему принадлежат два земельных участка общей площадью 5520 квадратных метра, жилой дом площадью 54,4 квадратных метра, квартира площадью 25,5 квадратных метра и ¼ доля ещё одной квартиры, а также гараж. Кроме того, у декларанта есть автомобиль Hyundai Santa Fe. Еще во времена Януковича, Чумак планировал создать Национальное антикоррупционное бюро, чтобы его возглавить. Теперь, возможно, его мечта осуществится. Если только не заметят члены комиссии, что он он «подруливал» правоохранительными структурами последние несколько лет, а также состоял в партиях.
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Ну да, счёт теперь идёт на лярды, понятненько. Так это всего лишь декларация, смотри в корень. А кто он вообще такой?
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Я не настаиваю, что он очень плохой, но уже ни чему не верю.
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Детский лепет. Типа Марушевскую записать в главные коррупционеры страны
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Ну и что, что они ответственные! Эту ответственность вы на хлеб не намажете! Плевали они на это понятие, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,- это пустое слово из зомбоящика. Не несущее на самом деле не чего материального. Нулевую декларацию создали! Теперь бабки наворованные узаконили, и не ждите, что кого то посадят, максимум штраф и заплати откупные , и воруй дальше!
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В Україні , за всі 26 років "незалежності" ще ніхто не поніс ніякої відповідальності , тож будь яка відповідальність , нашим політикам і посадовцям , просто не знайома - вони її не бояться !
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Яке це відношення має до політичної відповідальності ?
Це було банальне зведення рахунків ... ))
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Вы глубоко ошибаетесь. В первую очередь ответственность несёт народ, за свою социально-политическую инфантильность и лень. Во-вторых, ответственность несут и публичные персоны, которые сделали неверную ставку в игре
Список несущих ответственность постоянно увеличивается по мере достижения дна корыта, а список бенефициариев становится короче.
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преждевременная смерть Димона Киселева останется навсегда на совести Путлера...
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Брехня, его зачали бухие кацапы, он был таким до рождения.
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Пэтя рулит везде! Кто будет мешать - всех задавит молча, чужими руками. Будущие президенты - учитесь!
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Путлер не ВиолончеГлист.ЭТО поклёп Госдепа....
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в советском союзе секса нет,денег нет,взяток нет,это всё придумала Омерика и Пентагон с Госдепом...
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Енто всьо ПРидумал Черчіль в 18-м году... (с)

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А чё яценюка забыл?! Это ж яценюка и Петренко училка
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Особисто , останнім часом , я все частіше схиляюсь до думки , що інститут президентства для України є абсолютне ЗЛО .
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Справа не в "інституті президентства" як такому - справа в тому , що у нас всі інститути влади і державності не працюють !!!
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Чумак только ни в чем не виноват, потому что он и десятки других балаболов в ВР просто ни куя не делают, токмо упражняются - кто круче покритикует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп Чумак
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