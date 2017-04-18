 За неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп Чумак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK, такое мнение высказал народный депутат (внефракционный), заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.
Он напомнил, что уже больше года не выбирают пятого члена НАПК. "Это приводит агентство к так называемому управленческому пату, когда принятие решения упирается в два на два. А в соответствии с законом, решение может приниматься только большинством от полного состава НАПК, то есть тремя членами", - отметил политик.
По словам нардепа, сегодня проходит серьезная кампания по дискредитации НАПК.
"Я думаю, что сначала надо поменять комиссию (комиссия по избранию членов агентства. - ред.) и форму работы комиссии, чтобы она была прозрачная, а потом уже менять и состав НАПК по новым процедурам и стандартам", - сказал парламентарий.
"НАПК не может заработать в полную силу по двум причинам. Первая - это профессиональная несостоятельность всех членов НАПК принимать соответствующие серьезные решения, потому что можно считать, что на определенных членов НАПК есть манипулятивные воздействия и со стороны Администрации Президента, и со стороны Кабинета Министров. А вторая причина - это отсутствие общей политической воли для противодействия коррупции на государственном уровне", - заявил Чумак.
По его мнению, на политическом уровне ответственность за ситуацию с НАПК несут Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр юстиции Павел Петренко и большинство в Верховной Раде, которое не заинтересовано в том, чтобы агентство работало эффективно.
"А на техническом уровне виновен полный состав НАПК, который сегодня есть: Корчак, Радецкий, Рябошабка, Скопич. Более того, технически, я считаю, очень серьезный саботаж идет со стороны ГП "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр и по вине которого реестр фактически не работает", - добавил он.
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Трындеть - не мешки ворочать.
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Пиздец, Я запутался. )))
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Пане Чумак , чи ви не бачили навкруги Готелю "" Турист "" та навколо Торговельного Центру бордюр з ЧЕРВОНОГО ГРАНІТУ ???????
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Тоже наверно Порошенко да Гройсман.
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А сами ничего не сделали.
Потому что только и делали что срались.
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Кто то сказал что он там в соплях весь.
Без доказательств, без ничего.
Этого было достаточно чтобы его свалить чтобы потом между собой СРАТЬСЯ 10 ЛЕТ.
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За 10 мирных до 2008 года процветающих лет.
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Если невеста ушла к другому, неизвестно кому повезло.
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Будет потом нас с Италии какой нибудь поучать как у них все хорошо и правильно.
Будто он имеет к этому отношение. К тому что оно стало правильно.
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Патріоти офшорні ...
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При этом Чумак не приплюсовал порядка 100 тысяч гривен своего дохода, которые задекларировал в графе «інші доходи». Вместе с ними, доход Чумака в прошлом году составил около 360 тысяч гривен. Также ему принадлежат два земельных участка общей площадью 5520 квадратных метра, жилой дом площадью 54,4 квадратных метра, квартира площадью 25,5 квадратных метра и ¼ доля ещё одной квартиры, а также гараж. Кроме того, у декларанта есть автомобиль Hyundai Santa Fe. Еще во времена Януковича, Чумак планировал создать Национальное антикоррупционное бюро, чтобы его возглавить. Теперь, возможно, его мечта осуществится. Если только не заметят члены комиссии, что он он «подруливал» правоохранительными структурами последние несколько лет, а также состоял в партиях.
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Це було банальне зведення рахунків ... ))
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Список несущих ответственность постоянно увеличивается по мере достижения дна корыта, а список бенефициариев становится короче.
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