 Порошенко представит проекты военно-технического характера в ходе визита в Великобританию, - Ирина Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Президент также будет говорить о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки о том, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине", - сказала Луценко.
Она отметила, что также планируется обсуждение вопросов упрощения открытия виз для граждан Украины в Великобританию.
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«Рошен» в Липецке закроют 24 апреля
24 апреля станет последним рабочим днем на липецком заводе «Рошен». В этот день, как сообщил GOROD48 гендиректор ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков, работу потеряют 500 человек.
- В день увольнения высвобождаемые сотрудники получат все причитающиеся им по Трудовому кодексу РФ выплаты и выходные пособия. Для этого в бюджете предприятия предусмотрены десятки миллионов рублей, - сказал гендиректор липецкой фабрики, собственником которой является президент Украины Петр Порошенко.
По словам Олега Казакова, в мае с предприятия будут уволены еще порядка сотни человек, работников бухгалтерии, юристы и техперсонал, который законсервирует очистные сооружения кондитерской фабрики и технологическое оборудование. В июне на трех промплощадках липецкого «Рошена» останутся работать не более 40 человек персонала, 30 из которых - охранники.
Напомним, что производственные мощности липецкого «Рошена», здания и земельные участки в настоящее время находятся под арестом, что не позволяет Петру Порошенко продать кондитерскую фабрику. Российские активы президента Украины арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного СК РФ по факту якобы мошеннического хищения 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость при строительстве третьей производственной площадки ОАО «ЛКФ «Рошен» в селе Косыревка.
Из пресс-релиза СК РФ следует, что в 2012-2013 годах липецкая кондитерская фабрика и ее подрядчик, нижегородское ООО Научно-Производственная Фирма «Металлимпресс», направили в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была явно завышена. Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО «ЛКФ «Рошен» более 180 млн. рублей в качестве незаконного возмещения НДС. Таким образом, подытоживает СК РФ, федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.
http://gorod48.ru/news/436824/
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«Рошен» построила для себя запасной аэродром и теперь выпускает продукцию под торговой маркой «Мерлетто»
и это только вершинка айсберга))
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ТОЧНО ??? А не сортимент конхфеток ?И даже не будет клянчить - купите, ну купите же их у меня !
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один хрен получится арамейский...
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Агааа....Дошло- камандующий ... росшеном та ще 115 підприємств...
А оно исчо и ваєнний...майор як ХРЯЧИЛО1.0???
Нюнюню...)))))
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)))
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По - друге робота президента представляти Україну, вети зовнішню політику, з чим він доволі успішно справляється. Це звісно не подобається москалям і їх облизам. Та пішли ви.......... у 3.14
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Сразу скажу: Олигарх - ВОР.
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